Szent Iván-éji zarándoklattal és gyertyafényes szentségimádással zárult a szőgyéni templomünnep

Kilencedik alkalommal tárta szélesre kapuit a szőgyéni Nagyboldogasszony-templom a keresztény-nemzeti kultúra kedvelői előtt. A Szőgyén Öröksége Társulás egésznapos programsorozatot biztosított minden korosztály számára, hogy a templomba betérők lélekben gazdagodva léphessenek tovább a mindennapokba. A rendezvény fővédnöke – miként minden évben – Farkas Zsolt esperes-plébános volt.

A júniusi kánikulából a monumentális, 225 éves építménybe belépve kellemes hőmérséklet és kiállítások sora fogadta az érkezőket.

A megnyitón Gútay Jánosné, a Tatai Versbarátok Körének vezetője Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versét tolmácsolta. Az Isten békéjét és harmóniáját megéneklő költemény hűen tükrözte a nap mottóját: „Közeledjetek az Istenhez és ő is közeledni fog hozzátok.”

Kiállítások és szakrális élmények

Leboc Szabolcs elnök és Zsolt atya üdvözlő szavai után az anyaországi Ars Sacra Fesztivál Alapítvány vezetője, Dragonits Márta mutatta be a Példaképeink időtlen értékekkel című kiállítást, amely a magyar nemzet szentjeit és vértanúit tárja a nézők elé gyermekbarát szemmel.

Az ikonkiállítást Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő hozta el: a tárlat Fára festett Szentírás néven szólította meg a csendes szemlélődőket. Vidám színfoltot jelentett a tanintézmények kisdiákjainak rajzpályázatára érkezett munkákból összeállított kiállítás is.

A testvérvárosból, Tatáról érkező Tatai Egressy Kórus bemutatkozása, majd a szentmisén való szolgálata igazi szakrális élményt nyújtott a délelőtti program résztvevőinek. A kórust Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, Szőgyén díszpolgára vezényelte. A tatai delegációval érkezett Osgyáni Zsuzsanna is, aki az elmúlt három évtizedben sokat tett a testvértelepülési kapcsolatok sokrétű működéséért, s amiért korábban elnyerte a Szőgyén díszpolgára címet. A Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai Stegmayer Máté elnök vezetésével vettek részt az eseményen.

A legkisebbek és az iskolások bemutatkozása

„Az engedjétek hozzám…” című programban a legkisebbek kaptak szerepet: az óvoda Napsugár- és a Hittanosok csoportjai szemléltették az óvodapedagógusok türelmes és hűséges munkáját, amelyen keresztül igazi lelki élményt és reményt nyújtottak a közönségnek.

A bemutató után kiértékelték a rajzpályázatokat, így minden kis alkotó emléklappal és ajándékkal térhetett haza. A Komáromi Marianum Egyházi Iskola Óperencia bábcsoportja a Róka útja című mesejáték előadásával kedveskedett a szőgyéni gyerekeknek.

Kedves színfoltja volt a rendezvénynek a Csongrády Lajos Alapiskola tanulóinak szereplése, akik műsorukkal Szőgyén első írásos emlékéhez kapcsolódtak.

Népmesét mondott Sas Elizabeth, a Kenderes énekegyüttes egy Vág-Garamközi népdalcsokrot adott elő, az iskola ötödik osztályos tanulói pedig Petőfi Sándor Pató Pál úr című versének szerkesztett játékát mutatták be.

A vetített képes előadások keretében Svajcer Edinát, a Tájház és Régészeti Múzeum vezetőjét, valamint Laczkó Gábor helytörténészt hallgathatták meg az érdeklődők, akik a község múltjának eddig ismeretlen értékeit tárták a hallgatóság elé.

Zenei válogatás és történelmi emlékezet

A zenei élményeket sokan és sokféleképpen közvetítették a nap folyamán. A középiskolás Smidt Tamara énekelt, majd nemzeti kulturális és keresztény örökségünk zenei kincseiből a Szőlővirág dalkör adott ízelítőt Gáspár Bettina hegedű- és Elzer Ferenc gitárkíséretével.

Később Gáspár Bettina hegedű- és Góra Zoltán zongorajátéka tette meghitté a hangulatot az emelkedett zeneművek tolmácsolásával.

A zenei programot Janszo Orsolya operaénekes és Kaprinay László zongoraművész szakrális előadása koronázta meg, akik klasszikus mesterműveket és ünnepélyes válogatást adtak elő.

Az egésznapos rendezvény végén a Nemzeti Filmintézet segítségével és támogatásával bemutatták a Romzsa Tódor című életrajzi filmet, amely a 20. századi kommunista diktatúra áldozatának állít emléket. Az est beköszöntével gyertyafényes Szentségimádással és szentségi áldással zárult a IX. Nyitott Templomok Napja a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban.

Éjszakai zarándoklat a csillagos ég alatt

A nap rendhagyó programjaként egy zarándokcsapat indult útnak a szőgyéni templomtól Zsolt atya zarándokáldásával, hogy a csillagos ég alatt járják be a Kürtöt és Szőgyént összekötő Mária-út nyolc kilométeres szakaszát. A Szent Iván-éji zarándoklat célállomása a kürti szőlőhegyen lévő Szent Orbán-szobor volt, ahol tűzgyújtással keltették életre a Szent Iván-éj szokásait.

A nap zárásaként az önkéntes szervezők – Leboc Szabolcs, a társulás elnöke és segítői, Berényi Kornélia és Svajcer Edina –, valamint a rendezvény fővédnöke, Farkas Zsolt atya konstatálták, hogy sokan és sok helyről látogattak el a szőgyéni templomba.

Minden korosztály képviseltette magát a kultúra, az irodalom, a képzőművészet, a zene, a filmművészet, a magyar történelem és a helytörténet kedvelői közül.

Ezen a napon Krisztus megjelenítése és Isten dicsőítése a szentmise és a szentségimádás mellett sokféle formában megjelent a Nagyboldogasszony-templom falai között.

A szervezők bíznak abban, hogy közösségépítő munkájuk megerősítette a résztvevőkben azokat a konzervatív értékeket, amelyek a keresztény, a nemzeti és az örökölt kulturális identitás, valamint a társadalmi stabilitás megőrzésére irányulnak. Közös munkájuk legnagyobb erőforrása az Istenbe vetett hit, az emberek szeretete, továbbá a történelmi örökség és a teremtett világ tisztelete.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma