A szlovákiai környezetvédelmi szervezeteket tömörítő Klímakoalíció támogatja a szélenergia-hasznosítás felgyorsítását

A Klímakoalíció támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia-hasznosítás gyorsított fejlesztését. Véleményük szerint azonban az ilyen fejlesztéseknek összhangban kell lenniük az európai jogszabályokkal és tiszteletben kell tartaniuk a helyi lakosság igényeit és a természetvédelmi követelményeket. A szervezet ezzel összefüggésben véleményezte a nyolc akcelerációs szélenergia-hasznosítási zónára vonatkozó javaslatot, miközben számos problémára mutatott rá. Erről Lucia Szabová, a Klímakoalíció képviselője tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

„Az akcelerációs zónákkal kapcsolatos észrevételeink elsősorban a gazdaságélénkítési terv reformja feltételeinek betartására irányulnak. Lehetőségünk van úgy alakítani a rendszert, hogy a megújuló energiaforrások engedélyezése során ne alakuljanak ki felesleges konfliktusok. Ha ez sikerül, az az emberek számára saját hazai energiát, jobb árakat, nagyobb stabilitást és kisebb mértékű károsanyag-kibocsátást eredményez.

Ragaszkodunk ahhoz is, hogy a helyi önkormányzatok és a nyilvánosság kellő súllyal vehessenek részt a folyamatban, és hogy az érintett közösségeknek legyen lehetőségük kifejteni a véleményüket a területüket és életminőségüket érintő törekvésekről.

Ugyanakkor értékelni fogjuk, hogy a javasolt intézkedések kellően védik-e a természetet és a tájat” – mondta Dana Mareková, a Klímakoalíció képviselője.

Rámutatott, hogy a gazdaság modernizálása és a gazdaságélénkítési terv reformja helyett Szlovákiának jelenleg csak egy rossz törvénye van a környezeti hatások vizsgálatáról. Megemlítette a lakosság tájékozatlanságát és a dezinformációs kampányt is.

Szerinte a kormánynak Szlovákia energiabiztonságának növelésére és a lakosság klímaválság következményeivel szembeni védelmére kellene összpontosítania a hazai megújuló energia fejlesztése révén. Mindezek helyett a kormánytisztviselők kijelentik, hogy nem fognak szélturbinákat építeni.

„A kormány ezzel az orruknál fogva vezeti uniós partnereit és a saját polgárait. Egy rossz folyamatot indított el abszurd végkifejlettel, miközben igényt tart az uniós pénzeszközökre. A hazai energiatermelés emberek és a természet javára történő fejlesztése nem így történik” – véli Mareková.

Szlovákiában nyolc akcelerációs szélenergia-hasznosítási zóna létesülhet, összesen 207 turbinával, s 1449 megawatt teljesítménnyel. Ezek közül a legnagyobb a Bellegszencse–Udvard lokalitás az Érsekújvári járásban.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk