Megjelent a Jókai 200 emlékkönyv – kötetbe foglalták a komáromi emlékévet

Június 24-én mutatták be a Jókai 200 Komárom című emlékkönyvet a komáromi városházán. A kötet Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából készült, és a 2025-ös komáromi emlékév gazdag programsorozatának állít emléket.

A sajtótájékoztatón Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, Szénássy Tímea, az egyesület alelnöke, városi képviselők, valamint Keszegh Béla polgármester mutatták be a kiadványt.

Keszegh Margit elmondta, már az emlékév kezdetén fontosnak tartották, hogy a rendezvényeknek írásos és képi nyoma maradjon. Mint fogalmazott, a korábbi évfordulók tapasztalata is azt mutatta: ami nincs leírva, az idővel könnyen úgy tűnhet, mintha meg sem történt volna. Ezért döntöttek úgy, hogy a 2025-ös eseménysorozatot emlékkönyvben foglalják össze.

A kötet a városban működő intézmények, civil szervezetek, kulturális szereplők és iskolák programjait, valamint a Jókai Egyesület saját rendezvényeit mutatja be. A szerkesztők elsősorban fotóanyagokat, rövid beszámolókat és rendezvényleírásokat gyűjtöttek össze.

A könyvben szakmai előadások, szemináriumok, kiállítások, iskolai és közösségi programok is helyet kaptak.

A kiadvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. Szerkesztésében Keszegh Margit, Szénássy Tímea és Kalmár Csaba vett részt, a nyelvi lektorálást Kustyán Ilona vállalta. A borítót Porpáczy Zoltán készítette, akinek plakátjaiból Komáromban korábban több kiállítást is rendeztek.

Keszegh Margit kiemelte, Komárom rendkívül aktívan kapcsolódott be a Jókai-emlékévbe.

A rendezvények mellett maradandó jelek is születtek: miniszobrok, járdatáblák, megújított Jókai-emlékhelyek őrzik a bicentenárium emlékét.

Mint mondta, a cél az volt, hogy a város által biztosított forrást úgy használják fel, hogy minél többen lehetőséget kapjanak a bekapcsolódásra.

A kötet ugyanakkor nem tudott mindent magába foglalni, hiszen a terjedelem és az időkeret is határt szabott a szerkesztésnek. Ennek ellenére az egyesület elnöke szerint szép és értékes kiadvány született, amely eljuthat mindazokhoz, akik részt vettek az emlékév programjaiban, valamint Komárom polgáraihoz is.

A sajtótájékoztatón elhangzott,

az emlékkönyv hosszabb távon is fontos dokumentuma lehet a város kulturális életének.

Ahogy egykor a századik évforduló alkalmából készült kiadványt ma is kézbe lehet venni, úgy a mostani kötet is lehetőséget adhat arra, hogy évtizedek múlva is felidézhető legyen, miként emlékezett Komárom 2025-ben Jókai Mórra.

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a jövőben is folytatni kívánja értékmentő munkáját. A bemutatón elhangzott, hogy további emlékhelyek, évfordulók és komáromi kötődésű személyiségek méltó megjelenítésén szeretnének dolgozni.

A Jókai 200 Komárom című emlékkönyv 650 példányban jelent meg. A kötetet eljuttatják az iskolák, kulturális intézmények és a programokban részt vevő szervezetek számára, de felhívták a figyelmet arra is, hogy a Kalpka téri információs központban a kötet térítésmentesen beszerezhető.

Szalai Erika/Felvidék.ma