Peter Tóth Ján Kuciak újságíró megfigyeléséről tett vallomást a bíróságon

Peter Tóth tanúként Ján Kuciak újságíró 2017 októberében folytatott megfigyeléséről tett vallomást szerdán a bazini Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). Megerősítette, hogy a vádlott, Marian K. bízta meg ezzel, ő pedig a „paparazzi-munkát” Miroslav Kriakra és csapatára bízta.

„Személyes találkozón adtam megbízást Kriaknak. Ilyen ügyekben mindig a Tomášikova és a Mierová utca sarkán levő pozsonyi kávézóban találkoztunk, az adó- és vámhivatal közelében. Kriak akkoriban ott volt szolgálati beosztásban” – magyarázta Tóth.

Kriaknak elmondta, hogy Kuciak az Aktuality híroldalnál dolgozik újságíróként, és a lekérdezési hálóról készített fényképek alapján további információkat mondott el neki Kuciakról és a kapcsolatairól.

„Kriak ezek alapján jegyzetelt, és magától tudta, mi a teendő” – tette hozzá.

Később az újságíró tényleges lakhelyére vonatkozó információt is megadta neki, ezeket Marian K.-tól kapta. A megfigyelésről készült jelentéseket Kriak mindig USB-kulcson hozta, amit Tóth ezután átadott a vádlottnak. „Biztos, hogy fényképek is voltak rajta, de arra nem emlékszem, hogy szövegbe ágyazva-e. Nagyon rossz minőségű képek voltak. Arra sem emlékszem, hogy a jelentésben szerepelt-e, vagy Kriak szóban mondta el, de egy hétvégén azt is megfigyelték, hogy Kuciak a nagymácsédi (Veľká Mača) ház átalakításával kapcsolatos munkákat végzi” – mondta Peter Tóth.

Tóth mind a négy fényképet felismerte, amit a bíróság az azonosítás érdekében mutatott. „Ezeket a fotókat Miroslav Kriak csapata készítette a megfigyelés során” – erősítette meg.

A fényképen felismerte Kuciakot, bár hozzátette, rossz minőségű fotókról van szó. „Csak azért tudom beazonosítani, mert tudom, hogy a Ján Kuciakról készült fotókról van szó” – tette hozzá.

Ezeket a képeket adta át neki Kriak egy USB-kulcson, hozzátette, néhány fényképpel több volt.

Marian K. azt kérdezte a tanútól, miért nem adta át a nyomozás során az összes fényképet, amiket az USB-kulcson kapott. „Mindenekelőtt leszögezem, manipuláció azt állítani, hogy módosítottam az átvett anyagokat” – válaszolta Tóth. Az archívumában akkor már nem volt meg minden, ami 2018 februárjában még igen.

„Honnan tudhattam volna februárban, hogy Marian K. meggondolatlan tettei miatt egyszer meg tanú leszek egy előre kitervelt gyilkossági ügyben” – tette fel a kérdést. Hozzátette, 2018 februárja és a dokumentumok rendőrségnek való átadása közötti időszakban rengeteg felesleges dolgot törölt a számítógépéből.

„Akkor még nem voltak felhőszolgáltatások, és helyet akartam felszabadítani a számítógépemen” – fűzte hozzá. Kisebbfajta csodának nevezte, hogy egyáltalán maradtak képek a gépében Kuciakról.

„Mint ahogy azt többször elmondtam már, a Pellengéren című projekt szempontjából a Kuciakról szerzett információk teljesen jelentéktelenek voltak”

– szögezte le. Marian K.-tól összesen körülbelül húsz ember figyeltetésére kapott megbízást.

Az újságírókon kívül köztük volt Jaromír Čižnár akkori legfőbb ügyész, de Tóth szerint ez csak „színlelt” megbízás volt. Ezenkívül megfigyelték a kerületi bíróság akkori elnökét is, Tóth szerint nulla eredménnyel.

„A vádlott Daniel Lipšic ügyvéd és politikus megfigyelésére is utasítást adott” – tette hozzá. Kriak lefényképezte Boris Beňát, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) biztonsági részlegének akkori igazgatóját is, amikor Marek Gašpareccel találkozott. „Egyszer véletlenül Dušan Kováčikról is készült fotó, arra nem emlékszem, hogy azt is átadtuk-e Marian K.-nak” – tette hozzá.

Richard Sulíkot szintén meg kellett figyelniük. „Ennek a megfigyelésnek az eredményét átadtam Marian K.-nak” – folytatta. Tóth szerint ezek az adatok a Pellengéren című internetes műsorához kellettek a vádlottnak. „Marian K. folyamatosan hipnotizál a tekintetével, és grimaszkodik is” – mondta Tóth, hozzátéve, ez eléggé zavarja.

A vádlott erre azzal reagált, hogy csak figyeli a tanút. „Maradjon rezzenéstelen az arca” – szólította fel Marian K.-t Miroslav Mazúch, a bírói szenátus elnöke. A vádlott azt válaszolta, joga van nézni a tanút, mialatt elmondja a vallomását. „Nem grimaszkodott, hiszen két ügyész is ül vele szemben. Ha ilyesmi történt volna, biztosan jelzik a bíróságnak” – mondta újságíróknak Marek Para, Marian K. ügyvédje.

A sértettek ügyvédje, Roman Kvasnica szerint a tanú valami miatt feszült lett, ezt ő is észrevette rajta. „Tiszteletben kell tartanunk a vádlott jogait, hiszen Marian K.-t rendkívül súlyos bűncselekményekkel vádolják, az őt fenyegető büntetési tételek pedig kiugróan magasak” – nyilatkozta Kvasnica a médiának.

Tóth meghallgatása már zsinórban három napja tart. Hétfőn és kedden (június 22-23.) spontán vallomást tett, majd az ügyészek kérdéseire, továbbá a vádlott és a sértettek jogi képviselőinek kérdéseire válaszolt, Marian K.-val folytatott telefonbeszélgetéseit is lejátszották a bíróságon.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában végrehajtott nagymácsédi támadásban megölték az újságíró menyasszonyát, Martina Kušnírovát is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor tárgyalja az ügyet a Speciális Büntetőbíróság. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, a közvetítő szerepét játszó Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat a tervezett ügyészgyilkosságok miatt.

A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat végül nem hajtották végre. Ebben az ügyben Szabó 2022-ben beismerő vallomást tett, és jogerősen elítélték.

TASR/Felvidék.ma