„Együtt építjük a jövőt” – megalakult a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás

Június 25-én tartotta alakuló közgyűlését a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás (SZMÖT), amelynek célja a szlovákiai magyar önkormányzatok összefogása, az érdekképviselet megerősítése, valamint a települések közötti szakmai együttműködés elősegítése.

Az alakuló ülésen jelen volt Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, valamint Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is, ami jól jelzi, hogy a kezdeményezést a párt országos és megyei vezetése is kiemelt jelentőségűnek tartja.

A Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás létrehozásának gondolata 2023 végén fogalmazódott meg, majd a Komáromi Nagygyűlés harmincadik évfordulója alkalmából megrendezett emlékkonferencián kezdeményezték a létrehozását. A kezdeményezők szerint a felvidéki magyar önkormányzatoknak szükségük van egy olyan szakmai szervezetre, amely képes összekapcsolni a településeket, segíteni a tapasztalatcserét és közös fellépést biztosítani a régiókat érintő ügyekben.

Az alapító önkormányzatok között a Csallóköztől a Mátyusföldön, a Garam mentén és az Ipoly vidékén át egészen Gömörig számos település képviseltette magát.

Az alakuló ülésen jelen voltak Béla, Bény, Csicsó, Dunaszerdahely, Ebed, Farnad, Illésháza, Ipolyság, Ipolyvisk, Jánok, Kamocsa, Kéty, Kicsind, Kolozsnéma, Libád, Lontó, Muzsla, Nagyölved, Nyírágó, Palást, Pozsonyeperjes, Ragyolc, Sárkány, Szalatnya, Szepsi környék, Szőgyén települések önkormányzati képviselői.

A küldöttek egy tartózkodás mellett Őry Pétert választották meg a társulás elnökévé. Az ülésen elhangzott, hogy a mostani közgyűlés elsősorban a szervezet megalakulását szolgálta, a következő, kibővített közgyűlést pedig a tervek szerint jövő tavasszal hívják össze.

Nem járásokban, hanem természetes régiókban gondolkodnak

Az alakuló közgyűlés egyik fontos döntése volt, hogy a résztvevők elvetették a járási alapú szerveződést. A SZMÖT működését a jövőben a természetes régiókra kívánják építeni.

A társulás tizenkét régióban kezdte meg a szerveződést. A cél, hogy a települések ne közigazgatási határok, hanem történelmi, földrajzi és közösségi kapcsolatok mentén működjenek együtt.

A SZMÖT már az első időszakban tizenkét régiós találkozót hirdetett meg, amelyek során a szervezet további önkormányzatokat kíván bevonni a közös munkába.

Szakmai háttérintézmény lehet

A tavaly ősszel bemutatott koncepció szerint a társulás hosszabb távon szakmai segítséget nyújthat a pályázati munkában, a településfejlesztésben, a jogi és önkormányzati kérdésekben, valamint az érdekképviseletben.

A kezdeményezők szerint nem egy újabb politikai platform létrehozása a cél, hanem egy olyan intézmény felépítése, amely a szlovákiai magyar önkormányzatiságot szolgálja, és amely

képes összekötni a különböző régiók magyar vezetésű vagy jelentős magyar közösséggel rendelkező településeit.

A szervezet kommunikációjában hangsúlyosan jelenik meg az „Együtt építjük a jövőt!” üzenet, amely a régiók és önkormányzatok együttműködésének fontosságát emeli ki.

Portálunk a kezdeményezés megszületéséről korábban már részletesen beszámolt, a június 25-i alakuló közgyűléssel pedig a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás működése hivatalosan is megkezdődött.

KP/SZE/Felvidék.ma