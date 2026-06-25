Fico: Minél előbb lesz béke Ukrajnában, annál könnyebb lesz az újjáépítés

Robert Fico kormányfő csütörtökön Gdanskban az Ukrajna Újjáépítési Konferencián kijelentette, ennek a háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak a békekezdeményezéseket kellene támogatnia. Mint mondta, minél hamarabb lesz béke Ukrajnában, annál könnyebb lesz az újjáépítés – tájékoztatott a TASR varsói tudósítója.

„Nincs katonai megoldása ennek a pusztító háborúnak, csak a tárgyalóasztalnál lehet lezárni” – jelentette ki. Hozzátette, Szlovákia az ENSZ Alapokmányából kiindulva a nemzetközi jog tiszteletben tartását szorgalmazza, és régóta intenzívebb diplomáciai erőfeszítéseket szorgalmaz.

Felhívta a figyelmet, hogy

a háború lezárása nélkül nem lehet teljesen visszaállítani Ukrajna szuverenitását, nem lehet fejlődési pályára állítani, és olyan feltételeket teremteni, hogy hazatérjen a több millió menekült.

„A háború leállítása nélkül nem lehet teljes mértékben visszaállítani Ukrajna szuverenitását, visszaállítani a demokráciát, és új, prosperáló, európai Ukrajnát építeni” – szögezte le Fico.

Fontos gyakorlati példaként az energetikát hozta fel a szlovák-ukrán együttműködésre. Kiemelte azt a mintegy 100 millió eurós programot, amely az ukrán villamosenergia-hálózat megerősítését célozza, valamint a Nagykapos és Munkács közötti elektromos távvezeték bővítését. „Ez kétirányú dolog. Mi erősítjük Ukrajna energiabiztonságát, és arra van szükségünk, hogy Ukrajna is erősítse a miénket” – mondta a kormányfő.

Azt is kijelentette, hogy Szlovákia támogatja a Kárpáti Kezdeményezésen belül a szlovák-ukrán-lengyel együttműködést, és készül a szlovák és az ukrán kormány újabb együttes ülésére.

Fico emlékeztetett, hogy Szlovákia több mint 35 millió eurós humanitárius és fejlesztési támogatást nyújtott Ukrajnának, továbbá anyagi segítséget és védelmet több mint 150 ezer embernek, akik a háború elől menekültek. „Ez a saját lakosságunk nagyjából 2,6%-ának felel meg, és azok közé az országok közé emeli Szlovákiát az EU-ban, amelyek a legnagyobb szolidaritási terheket vállalták Ukrajnával” – szögezte le.

TASR/Felvidék.ma