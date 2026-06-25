Hamis adófizetési felszólításokra figyelmeztetnek a városok

Szlovákia több településén is hamis fizetési felszólítások jelentek meg, amelyek hivatalos önkormányzati iratnak próbálják feltüntetni magukat. A csalók ingatlanadó-tartozásra vagy más befizetési kötelezettségre hivatkozva kérnek pénzt a lakosoktól. A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) és Komárom Város is óvatosságra inti a lakosságot.

A Szlovákiai Városok Uniója Zsolna városának figyelmeztetése alapján hívta fel a nyilvánosság figyelmét azokra a csaló levelekre, amelyeket a város lakóinak postaládáiba juttattak el. A dokumentumok a város hivatalos iratainak látszatát keltik, és pénzösszeg befizetésére szólítják fel a címzetteket.

Zsolna városa megerősítette, hogy ezek nem hivatalos önkormányzati dokumentumok. A levelek megjelenésükkel azt a benyomást kelthetik, mintha valódi városi levelezésről lenne szó, ezért a címzettek könnyen megtéveszthetők.

Komárom Város szintén felhívást juttatott el szerkesztőségünkhöz. Ebben arra figyelmeztetnek, hogy

Szlovákia több településén olyan hamis levelek jelentek meg, amelyek ingatlanadó-tartozásra hivatkozva kérnek pénzügyi befizetést.

A komáromi városháza tájékoztatása szerint ezek a dokumentumok gyakran hivatalos iratok látszatát keltik: nemzeti színű szalaggal vannak átkötve, illetve olyan elemeket tartalmaznak, amelyek alapján a lakosok könnyen hivatalos felszólításnak hihetik őket. Közelebbről megvizsgálva azonban több esetben hiányzik a hivatalos pecsét, nyelvtani hibák találhatók a szövegben, vagy hibásan szerepel a polgármester neve. Ezeket a jeleket ugyanakkor nem mindenki veszi észre első pillantásra.

Komárom Város hangsúlyozza: az adóhatározatokat kizárólag ajánlott küldeményként, saját kézbe, megfelelően lezárt hivatalos borítékban kézbesítik.

A Szlovákiai Városok Uniója arra kéri a lakosokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék az ilyen jellegű felszólításokat. Ne utaljanak pénzt ismeretlen számlaszámra, és ne adjanak meg személyes vagy banki adatokat anélkül, hogy előbb ellenőriznék a dokumentum hitelességét. Kétség esetén közvetlenül az illetékes városi hivatalhoz kell fordulni, és ott ellenőrizni, hogy a levelet valóban az önkormányzat bocsátotta-e ki.

A csalási kísérletek nemcsak a lakosokat, hanem magukat a városokat is érinthetik. Máriatölgyes településen (Dubnica nad Váhom) például olyan számlák érkeztek a városhoz elvégzett szolgáltatásokról, amelyek új számlázási adatokra kérték a pénz átutalását. A város azonban megállapította, hogy fiktív dokumentumokról és hamis bankszámlaszámról van szó, amelyek célja a pénzeszközök jogtalan megszerzése volt.

Az ÚMS szerint az adathalászat új formákat ölt, ezért mind a lakosok, mind az önkormányzatok részéről elengedhetetlen az elővigyázatosság. A szervezet az esetekről az Országos Tanács ülésén tájékoztatta tagvárosait, és jelezte: a jövőben is együttműködik a városokkal, valamint folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.

Komárom Város arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló levelet kapnak, arra ne reagáljanak, ne utaljanak pénzt, és ne adják meg személyes adataikat. Az ilyen eseteket haladéktalanul jelezzék a Komáromi Városi Hivatalnak.

SZE/Felvidék.ma/KVH