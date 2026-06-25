Nyár ’26: sztárvendégek, cirkuszi mutatvány, koncertek és gasztrokülönlegességek várják a nézőket

Ínycsiklandó fogásokkal, hírességek balatoni történeteivel és koncertekkel jelentkeznek a Duna délelőtti nyári magazinja, a Nyár ’26 jövő heti adásai. A műsor élő adásainak otthont adó révfülöpi mólóra többek között Kern András, Király Linda, Wang mester, a híres ázsiai szakács, a Richter család artistái és a Mobilmánia rockzenekar is ellátogat majd a heti műsorvezetőkhöz, Rókusfalvy Lilihez és Fodor Imréhez.

Hétfőn igazi cirkuszi hangulat költözik a képernyőre, hiszen a Richter Flórián Cirkusz művészei, köztük Richter Kevin és Richter Angelina érkeznek vendégségbe, Laár András pedig legelső színházi főszerepéről és vadonatúj zenekaráról mesél. A 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál hangulatából Benő Zsolt és Szebényi Dániel ad zenei ízelítőt mialatt Bujdosó Sándor egy alkalomhoz illő fogást készít a konyhában.

Kedden a nyári ízek és a szabadtéri kalandok kerülnek a fókuszba: a nézők megismerhetik az Év Balatoni Fagylaltját, a Balaton Noir-t, bepillantást nyerhetnek a lángos air fryerben történő elkészítésébe, Camino Steve segítségével körbejárhatják a nyári túrázás kihívásait, a cserkészekkel pedig sorra vehetik egy jól összeállított hátizsák kellékeit. Gyertyán Balázs mentalista bűvész különleges produkcióval készül, a zenéről pedig a tavalyi A Dal-ban megismert páros, Pál Balázs Karmen és Patocska Olivér, valamint a The Riverside Soul zenekar gondoskodik.

Szerdán a gasztronómia és a kulturális évfordulók találkoznak: a konyhában Wang mester ragad fakanalat, a magyar szinkronművészet 75 éves jubileuma alkalmából pedig Seszták Szabolccsal beszélgetnek a műsorvezetők. A zenei aláfestést B. Nagy Réka és a Gitármánia Tábor tehetséges gitárművésze, Palásti Máté biztosítja, a műsor zárásaként pedig a Grafomentor segítségével, a személyes sémák és berögződések világába nyerhetnek betekintést a nézők.

Csütörtökön sokoldalú művészek és látványos mozgásformák mutatkoznak be, Szekeres András ezúttal nemcsak énekel, hanem a konyhában is bizonyítja tehetségét, fellép a szaxofonművész Zolbert, aki az elmúlt években a világhírű csellista, Hauser oldalán turnézott. A rendkívül látványos Cyr Wheel mozgásformával is megismerkedhetnek a nézők, valamint a Magyar Művészek Jazzfóruma apropóján Oláh Krisztián zongoraművész is a Nyár ’26 vendége lesz.

Pénteken igazi kulturális csemegékkel és történelmi ritkaságokkal zárul a munkahét. Az Emlékkönyv című portrérovat vendége a magyar színjátszás egyik meghatározó alakja, Kern András lesz, Molnár Péter, a P. Mobil koncertszervezője pedig aukcióra bocsátandó, II. Ulászló korából származó ritka pénzérméket mutat be. Király Linda ezúttal nem a színpadon, hanem a konyhában bizonyítja főzőtudományát, miközben Petruska András és a The Bits zenél. Szó lesz még az idén 50 éves EFOTT-ról és a Csík Zenekar közelgő nagyszabású koncertjéről is.

Szombaton egy rendkívül fontos téma, a testi-lelki egészség megőrzése köré épül a teljes adás. A tematikus egészségnap keretében Rippel Ferenc megosztja a nézőkkel a fiatalság és az egészséges életmód alapjait. A helyszínen szűrőállomások várják a műsorvezetőket – Radványi Dorottyát és Tótfalusi Fannit – és a látogatókat, továbbá megismerhetik a Na, szia, mentő! című gyermekkönyv nyomán létrejött kezdeményezést, amelyről Medárd édesanyjával beszélgetnek a révfülöpi stúdióban. A nap zenei fellépőjeként a Mobilmánia érkezik, amelynek két tagja, Zeffer András és Tóth Attila betegségükből való felépülésükről és a gyógyulásba vetett hit fontosságáról is vallanak.

A Nyár ’26 adásai újranézhetők a Médiaklikken. Kövessék a Nyár ’26 adásait, és fedezzék fel Magyarország, valamint a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

MTVA/Felvidék.ma