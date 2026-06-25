Pénzügyileg stabil maradt Nagyszombat megye a nehéz gazdasági környezetben is

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselői az év első felének utolsó ülésén megvitatták a régió pénzügyeit. A fő téma a zárszámadás volt, amely megerősítette a megye pénzügyi stabilitását. A kormány konszolidációs intézkedései és a növekvő kiadások okozta nehézségek ellenére a régiónak sikerült fenntartania a közszolgáltatások magas színvonalát.

A 2025-ös pénzügyi eredmény 10,6 millió eurós többletet mutat, amelyet teljes egészében a tartalékalapba utalnak át.

Ezeket a forrásokat a költségvetés módosításának részeként a közlekedés, valamint a szociális szolgáltatások, a kultúra, az egészségügy és az oktatás aktuális szükségleteinek finanszírozására fordítják

– olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A megye pénzügyi stabilitását az adósságráta csökkenése is alátámasztja: a mutató a 2024 végi 30,53 százalékról 2025 végére 27,37 százalékra mérséklődött, jelenleg pedig 24,9 százalékon áll.

„Örülök, hogy a gazdasági nyomás ellenére is képesek vagyunk felelősségteljesen kezelni a pénzügyeinket. A megye adósságállományát 25 százalék alá csökkentettük. Az elmúlt évet pozitív eredménnyel zártuk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy tovább fejlesszük régiónkat. A megtakarított forrásokat ott fektetjük be, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Akár hatmillió eurót is költünk útfelújításra.

További forrásokat a szociális szolgáltatásokra és a szenicei rendelőintézet korszerűsítésére fordítunk. Támogatni fogjuk a megye Ján Koniarek Galériájának homlokzatfelújítását Nagyszombatban, amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A közlemény szerint a megye további forrásokhoz jutott a felesleges eszközök értékesítésével. Kereskedelmi célú közbeszerzési eljárás keretében a kikiáltási árnál magasabb összegért sikerült értékesíteni a használaton kívüli ingatlanokat. A jelkai telek 16 055 euróért, a galgóci sportpálya pedig 302 000 euróért kelt el elektronikus árverésen. A megye a következő fordulókban kínálja fel az eladatlan dunaszerdahelyi és nemeskosúti ingatlanokat.

A tárgyalások során szó esett a 2026. október 24-én esedékes önkormányzati és regionális választások előkészítéséről is. A képviselők jóváhagyták a választókerületeket, meghatározták a mandátumok számát, és a négy évvel ezelőtti modell alapján kijelölték a választási bizottságok székhelyeit. A döntéssel a régió hivatalosan is megerősítette felkészültségét a választások zökkenőmentes lebonyolítására.

PP/Felvidék.ma