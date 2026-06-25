Szlovákia és Románia más uniós országokkal kezdeményezte a barnamedve európai védettségi szintjének csökkentését

Öt uniós tagország Szlovákiával és Romániával az élen közösen kezdeményezte az Európai Bizottságnál a barnamedve európai védettségi szintjének csökkentését és hatékonyabb állományszabályozását, arra való hivatkozással, hogy a megnövekedett medvepopuláció immár komoly veszélyt jelent az emberekre és a gazdasági állatokra.

Az indítványt támogatja Horvátország, Finnország és Csehország is, hangsúlyozva, hogy ezek a csúcsragadozók, melyeknek nincsenek természetes ellenségeik, hasonló hozzáállást követelnek, mint amilyent az Európai Unió tavaly a farkasok esetében választott. A farkasok besorolását 2025-ben szigorúan védettről védettre módosították, ami megkönnyítette a populáció szabályozását.

A környezetvédő szervezetek azonban ellenzik a nagyragadozók védettségének enyhítését, s már a farkasok kapcsán is kifejezték aggodalmukat, hogy ez más fajok, például a hiúz és a kormorán esetében is ösztönzést adhat az enyhítési törekvéseknek.

A kérdés a Mezőgazdasági és Halászati Tanács luxembourgi ülésén is szerepel, melynek előkészítő dokumentumaiban sürgős megoldást, a szigorú védelem felülvizsgálatát szorgalmazzák, lehetővé téve a hatékonyabb állományszabályozást.

Az érintett országok szerint a medvék túlszaporodtak, együttesen az Európai Unió barnamedve-állományának több mint a felét adják, miközben aránytalanul nagy terhet viselnek a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében.

Közlésük szerint a medvepopuláció növekedése egyre komolyabb kihívást jelent a közbiztonság, a mezőgazdaság és a helyi közösségek számára. Hangsúlyozzák, hogy a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni. A román parlament ugyan elfogadta a medvekilövési kvóták megduplázását célzó törvényt, annak hatályba lépésére még várni kell, mivel az ügy az alkotmánybíróság előtt van.

Romániában közel 11 500-ra becsülik a barnamedve-állományt, s az utóbbi öt évben 14 ember vesztette életét medvetámadás következtében és 150 súlyos sérülés történt. Szlovákiában ugyanezen időszak alatt 4 halálos áldozatot követeltek a medvetámadások és 62 ember szenvedett súlyos sérüléseket.

NZS//Felvidék.ma/Teraz.sk