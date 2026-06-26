A királyhelmeci kórházban felújították a betegszobákat

Megújult betegszobákkal és korszerűbb belső terekkel várja a pácienseket a királyhelmeci kórház és rendelőintézet. A beruházás része annak a több millió eurós átfogó rekonstrukciónak, amelyet a Helyreállítási Alapból finanszíroznak.

A felújítás első szakaszának pénteki ünnepélyes átadásáról Richard Raši, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke, Kamil Šaško egészségügyi miniszter – mindketten a Hlas-SD politikusai –, valamint a kórház vezetése tájékoztatott.

A parlament elnöke emlékeztetett arra, hogy korábban kérdéses volt a kórház további működése és a korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása. „Ma egy olyan átfogó rekonstrukció egyik részének megnyitásán lehetünk jelen, amelynek értéke meghaladja az ötmillió eurót, és amelyet a Helyreállítási Alapból finanszíroznak, mert meggyőződésem, hogy ez a régió megérdemli ezt” – mondta Raši. Kiemelte azt is, hogy sikerült megőrizni a kórház szülészetét, amelyet korábban a megszüntetés veszélye fenyegetett. Szerinte a jól felszerelt, modern kórház stabilizáló tényező ebben a sajátos határ menti régióban, és vonzó lehet további orvosok és egészségügyi dolgozók számára is.

Šaško miniszter rámutatott, hogy a kórház vonzáskörzete meghaladja a 60 ezer embert.

Méltatta a szükséges beruházások biztosítását és a felújítás megvalósítását. „A lényeg az, hogy az egészségügyi dolgozók, a betegek, valamint Királyhelmec és környékének lakói számára sikerült elérni ezt a valóban jelentős mérföldkövet” – mondta.

A felújított, felszerelt betegszobák a kórház 107 betegágyát érintik. „A betegek számára ez kényelmet jelent: kétágyas szobák vannak, saját szociális helyiséggel, zuhanyzóval, vécével és mosdóval. A szobák saját szellőztetőrendszerrel és padlófűtéssel rendelkeznek” – ismertette Judita Chachaľaková, a kórház gyógyító-megelőző ellátásért felelős igazgatóhelyettese.

A beruházásnak köszönhetően az A, B, C és E pavilon teljes felújításon esik át, a hőszigeteléstől egészen a tetőig: a külső burkolat hőszigetelését, az ablakcserét, valamint a pavilonok belső tereinek felújítását két emeleten, beleértve a sebészeti és a belgyógyászati osztályt is. A munkálatok a kórház teljes működése mellett zajlanak. A felújítás további szakaszai is megvalósítás alatt állnak, köztük az első típusú sürgősségi részleg, valamint a külső park kialakítása.

SZE/Felvidék.ma/TASR