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A rimaszombati Gólyavár óvodásainak ballagása képekben

HE
HE

A rimaszombati református templomban került sor a rimaszombati Gólyavár nagycsoportos óvodások ünnepélyes ballagására.

Ahogyan arról az óvoda közösségi oldalán beszámoltak az ünnepség meghitt és örömteli hangulatban zajlott. A gyermekek versekkel, énekekkel és kedves műsorral búcsúztak az óvodás évektől, miközben családtagjaik és óvónőik büszkén figyelték őket. A ballagás méltó lezárása volt az óvodában eltöltött éveknek, és egyben az iskolakezdés felé vezető út első fontos állomását is jelentette. Az ünnepség végén sok mosoly, meghatott pillanat és jókívánság kísérte a ballagókat, akik izgatottan várják az előttük álló új kihívásokat.

Fotók: Gólyavár Óvoda FB 

 

HE/Felvidék.ma

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