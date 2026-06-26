A rimaszombati Gólyavár óvodásainak ballagása képekben

A rimaszombati református templomban került sor a rimaszombati Gólyavár nagycsoportos óvodások ünnepélyes ballagására.

Ahogyan arról az óvoda közösségi oldalán beszámoltak az ünnepség meghitt és örömteli hangulatban zajlott. A gyermekek versekkel, énekekkel és kedves műsorral búcsúztak az óvodás évektől, miközben családtagjaik és óvónőik büszkén figyelték őket. A ballagás méltó lezárása volt az óvodában eltöltött éveknek, és egyben az iskolakezdés felé vezető út első fontos állomását is jelentette. Az ünnepség végén sok mosoly, meghatott pillanat és jókívánság kísérte a ballagókat, akik izgatottan várják az előttük álló új kihívásokat.

Fotók: Gólyavár Óvoda FB

HE/Felvidék.ma