Elfogadta a román kormány Hargita megye címerét, mely a székelyföldi megye történelmére és örökségére utal

Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a román kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal – közölte pénteken az MTI-vel az RMDSZ sajtószolgálata.

A döntés nyomán Kelemen Hunor szövetségi elnök rámutatott: egy közösségnek joga van ahhoz, hogy saját jelképeit használja, és azokban saját történelmét, hitét és önazonosságát lássa viszont. „Hargita megye címere erre az örökségre mutat rá” – idézte a politikust a közlemény.

Cseke Attila fejlesztési miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány pénteki döntése része annak a munkának, amelyet az RMDSZ a romániai magyar közösség szimbólumhasználati jogáért folytat.

„Ez a címer nemcsak jelkép, hanem közös örökségünk, történelmünk és önazonosságunk hivatalos elismerése is” – üdvözölte a döntést Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ez fontos mérföldkő az erős helyi közösség életében, melynek értékei megérdemlik a tiszteletet.

A tanácselnök megköszönte mindazok munkáját, akik segítettek elérni, hogy a megye jelképe hivatalossá váljon. Az RMDSZ kormányzati munkája nélkül még mindig „valamelyik fiók alján porosodna a dokumentáció” – írta bejegyzésében.

Hargita megye címere a megyét alkotó történelmi székek címereinek elemeit tartalmazza. A címer ezüsttel és kékkel negyedelt, lekerekített szélű, háromszögű pajzs, közepén szívpajzzsal. A négy mező fölött elhelyezkedő szívpajzs kék mezőben, arannyal jeleníti meg a csíksomlyói kegyszobor képét:

Szűz Mária látható rajta, karján a gyermek Jézussal, kezében arany jogarral.

A címer első mezejében ezüst alapon öt vörös kereszt, a másodikban kék mezőben arany nap és ezüst hold, vagyis a székely jelképek láthatók. A harmadik, kék hátterű negyedben egy háromtornyos épület jelenik meg, míg a negyedik, ezüst mezőben négy zöld hegy látható egy-egy fenyőfával, közöttük három ezüst folyó zúdul alá.

A román kormány a fejlesztési és közigazgatási minisztérium előterjesztése nyomán kormányhatározattal dönt a települések és a megyék címereinek, illetve zászlainak hivatalossá tételéről. A szaktárcát jelenleg ügyvivő miniszterként az RMDSZ-es Cseke Attila vezeti.

MTI/Felvidék.ma