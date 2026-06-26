Magyar Péter munkacsoport létrehozásáról állapodott meg Robert Ficóval a Beneš-dekrétumok ügyében

Magyar Péter magyar miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel megállapodott egy munkacsoport létrehozásáról, amely a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdésekkel foglalkozna. Emellett kétoldalú találkozókra is sor kerülhet.

Magyar erről csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt, amikor arra kérdeztek rá, milyen mértékben befolyásolhatják a Beneš-dekrétumok a visegrádi négyek, vagyis a V4 együttműködését. Elmondása szerint ugyanakkor a téma nem szerepelt a gödöllői csúcstalálkozó napirendjén.

Magyar azt mondta, Ficóval egyetértettek abban, hogy fontos a szlovák–magyar kapcsolatok javítása. A vita várható rendezésének időpontját nem pontosította. Szerinte a megoldás minősége fontosabb, mint a gyorsasága.

Fico kedden Gödöllőn kijelentette, hogy a visegrádi négyek országai elég bölcsek ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyenek az asztalra, amelyek összekötik őket. Egyúttal a közelgő szlovák V4-elnökséggel kapcsolatban ígéretet tett arra, hogy nem fog olyan témákat felvetni, amelyek megosztják a V4-et.

SZE/Felvidék.ma/TASR