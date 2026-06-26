Széles összefogással készül a Magyar Szövetség a füleki választásokra

A Magyar Szövetség Füleki Helyi Szervezete 2026. június 25-én tartotta taggyűlését. A legfontosabb napirendi pont a polgármester- és képviselőjelöltek megválasztása volt a közelgő önkormányzati választásokra. A tagság a jelöltekről és a határozati javaslatokról egyhangúlag döntött.

A taggyűlést Nagy Csaba helyi elnök nyitotta meg. A beszámolók során Marcinkó Zoltán járási elnök kiemelte, hogy a Losonci járás mára példát mutat a felvidéki magyarság politikai képviseletében. Hangsúlyozta, hogy

a járásban teljes összefogás valósult meg mind megyei, mind önkormányzati szinten.

Ennek eredményeként már 16 polgármesterjelölt és 5 megyei képviselőjelölt indul a választásokon, ugyanakkor a cél továbbra is a magyar érdekképviselet további erősítése.

Az összefogás egyik legjobb példája Fülek és a Losonci járás. A Magyar Szövetség megyei képviselőjelölt-listáján független jelöltként kapott helyet

Agócs Attila, Fülek polgármestere, valamint Visnyai Attila alpolgármester. Mellettük megyei képviselőjelöltként indul Csúsz Péter, Marcinkó Zoltán és Szvorák Dávid is.

Ezt az együttműködést koronázza meg, hogy a városban az önkormányzati választásokon is közös csapat áll rajthoz: a jelöltlistán a Magyar Szövetség tagjai és független személyiségek egyaránt szerepelnek. A cél egy minél szélesebb körű összefogás kialakítása annak érdekében, hogy a város fejlődése és a magyar közösség érdekképviselete tovább erősödjön.

Nagy Csaba helyi elnök beszédében örömét fejezte ki, hogy a Magyar Szövetség helyi és megyei szinten is egységesen készülhet a választásokra. Szerinte ez stabil alapot jelent a közös munka folytatásához.

A taggyűlés egyhangúlag Agócs Attilát választotta meg a Magyar Szövetség füleki polgármesterjelöltjének.

Beszédében kiemelte, hogy az elmúlt időszakban sikerült megőrizni az egységet, és ezt a közös munkát szeretnék folytatni a következő ciklusban is. Egyúttal ismertette az elmúlt négy év legfontosabb városfejlesztési eredményeit.

A jelenlévők ezt követően szintén egyhangúlag döntöttek az önkormányzati képviselőjelöltekről. A Magyar Szövetség jelöltjei:

Tankina Tóth Tímea, Fehér László, Zupko Teréz, Kelemen Erik, Gallo Csilla, Anderkó Zoltán, Mede Alexander, Visnyai Attila, Rubint Róbert, Orosz Margit, Nagy Csaba és Szvorák Dávid.

A taggyűlés egyhangú támogató határozattal döntött arról is, hogy támogatja Mák Dávid független képviselőjelölt indulását. A teljes jelöltlistát, valamint a határozati javaslatokat a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

A füleki taggyűlés ismét megerősítette, hogy a siker alapja az együttműködés. A Losonci járásban létrejött széles körű összefogás bizonyítja, hogy a közös célok érdekében a Magyar Szövetség tagjai és a független közéleti szereplők is képesek egy csapatként dolgozni. Ez a modell nemcsak a járás, hanem az egész felvidéki magyar közösség számára is követendő példát jelenthet.

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