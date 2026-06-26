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Vágfüzes községben felújítják a Lándori-csatorna feletti második hidat

SZE
SZE
Kép forrása: Vágfüzes község Facebook-oldala

Nyitra megye felújítja a III/1474-es úton, a Lándori-főcsatorna felett, Vágfüzes község közelében, a Komáromi járásban található hidat. Tájékoztatása szerint ez a második átkelő, amelyet a megye ezen a helyszínen felújít.

A hidat 1981-ben építették, és a diagnosztikai vizsgálat alapján a VII. fokozatba sorolták, ami azt jelenti, hogy balesetveszélyes állapotban van. „A munkálatok június 29-én kezdődnek az ideiglenes közlekedési jelzések kihelyezésével, majd a régi úttest marásával, bontási munkákkal és ezt követően az új híd megvalósításával folytatódnak. A hídnak 2027 elejére kell elkészülnie. A befejezést követően az autósok ezen a helyszínen egyszerre két korszerűsített és biztonságos hidat használhatnak majd. A megye több mint 732 000 eurót fordít a híd felújítására” – mondta Branislav Becík, Nyitra megye elnöke.

A felújítás során eltávolítják a híd eredeti teherhordó szerkezetét, a sarugerendákat és a hídfők egy részét. Az alszerkezet többi része és a híd alapozása megmarad. „A projekt magában foglalja a hídfők, a mikrocölöpök és az új sarugerendák kiépítését, a hídalapozás megerősítését, valamint az új teherhordó szerkezet megépítését. Az új hídfelépítménynek köszönhetően jelentősen nő a teljes hídobjektum biztonsága és élettartama” – ismertette Karina Olejárová, a Nyitra Megyei Hivatal közlekedési és közúti főosztályának munkatársa.

A munkálatok ideje alatt a III/1474-es utat a híd közelében teljesen lezárják, a forgalmat pedig kijelölt kerülőutakra terelik.

„A kerülőutat ideiglenes közlekedési jelzésekkel jelölik ki, és a III/1463-as úton vezet majd Hliník irányából Káva községen keresztül, a III/1474-es útról Vágfüzes községen át, a Vodohospodárska výstavba vállalat útján keresztül Káva község felé. A kerülőút kizárólag 3,5 tonnáig terjedő járművek számára lesz kijelölve, kivéve a regionális közlekedési szolgáltató, az Arriva autóbuszait” – tette hozzá Nyitra megye.

SZE/Felvidék.ma/TASR

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