A Magyar Szövetség megválasztotta a Rimaszombati járás jelöltjeit a megyei választásokra

A Magyar Szövetség a rimaszombati járási jelöltállító konferenciáját az egykori vármegyeháza impozáns épületében tartotta meg. A tanácskozást Pósa Dénes vezette le.

A konferencia résztvevői megszavazták a párt megyei választásokon induló képviselőjelöltjeit a Rimaszombati járásból. A Magyar Szövetség színeiben – ABC-sorrendben – a következő jelöltek indulnak: Cziprusz Zoltán, Halász Attila, Juhász Péter, Mag Fodor Enikő, Pál Attila és Vavrek István.

A konferenciáról közösségi oldalán Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is beszámolt. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Erőt adó rimaszombati járási konferencia a még mindig impozáns egykori vármegyeházán. Hajrá minden jelöltünknek az őszi küzdelemhez.”

A rimaszombati konferencia a Magyar Szövetség megyei választási felkészülésének fontos állomása volt, amelyen a járás küldöttei hivatalosan is megerősítették az őszi megyei választásokon induló jelöltek névsorát.

Fotó: Magyar Szövetség

HE/Felvidék.ma