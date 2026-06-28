Az elektromos rendszer 90 százalékos csúcsterhelésére számítanak a hőség miatt

A hőségben a nyári csúcs 90 százalékát elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren.

A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a MAVIR Zrt. szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90 százaléka körüli érték.

A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja.

Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedik, 240 megawattal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. A MAVIR honlapján elérhető adatok szerint a paksi atomerőmű beépített kapacitása 2012,8 megawatt.

MTI/Felvidék.ma