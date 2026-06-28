Home Magazin Az elektromos rendszer 90 százalékos csúcsterhelésére számítanak a hőség miatt
Magazin

Az elektromos rendszer 90 százalékos csúcsterhelésére számítanak a hőség miatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pixabay.com

A hőségben a nyári csúcs 90 százalékát elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren.

A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a MAVIR Zrt. szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90 százaléka körüli érték.

A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja.

Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedik, 240 megawattal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. A MAVIR honlapján elérhető adatok szerint a paksi atomerőmű beépített kapacitása 2012,8 megawatt.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Július 1-től lép hatályba a 3 eurós uniós...

Mennyi folyadékra van szükségünk a nyári hőségben?

Augusztus 20-án újra kinyit a Miskolctapolcai Barlangfürdő

Egyre többen választják a helyfüggetlen munkavégzést

A nyár kellemetlen velejárója: a szalmonellafertőzés

A nyugalom lila szigete

Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári...

Éjszaka sem süllyedt 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet...

Eljárás indul 6 rendőr ellen

A lakosság fele már napi rendszerességgel használja a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma