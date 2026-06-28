Jótékony célt is szolgál Gejza Kolesár jubileumi kiállítása Rozsnyón

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, Kassa Megye Önkormányzatának kulturális intézménye rendkívüli kulturális eseménynek ad otthont. Gejza Kolesár elismert regionális művész jelentős életjubileuma alkalmából nyílik meg önálló tárlata A 75 év szabad képei címmel.

Az ünnepélyes megnyitóra 2026. július 2-án 16 órakor kerül sor a múzeum galériájában. A kiállítás egyedülálló keresztmetszetet nyújt a közönségnek a szerző több évtizedes fotóművészeti munkásságából.

A szimbolikus 75 fotó nemcsak a szerző életkorára utal, hanem azoknak a műfajoknak a sokszínűségét is bemutatja, amelyekkel aktív alkotói pályája során foglalkozott.

Gejza Kolesár a rozsnyói járásbeli festői Melléte község szülötte. A művészi fotózást a 70-es években, kassai egyetemi tanulmányai alatt szerette meg, amikor a kassai Strojfoto fotóklub tagjaként tevékenykedett. Szülőföldjére való visszatérése után fotós munkásságát szorosan összekapcsolta a Rozsnyói járással. Jelenleg a Pix-XL Rozsnyó fotóklub, valamint a Felföldi Fotográfusok Szövetsége nemzetközi fotóművészeti egyesület meghatározó tagja.

Bár pályáját a klasszikus analóg technikával kezdte, majd később sikeresen áttért a digitális fotózásra, kézjegye mindvégig összetéveszthetetlen maradt. Munkásságának meghatározó eleme a fotók érzelmi töltete, amely számára mindig fontosabb volt a technikai szempontoknál.

„Szeretem, ha a fénykép képes közvetíteni a szerző gondolatait, ami gondolkodásra és aktív szemlélődésre készteti a nézőt” – vallja alkotómunkájáról Ing. Gejza Kolesár.

Alkotásaira különösen jellemzőek az érzelmeket közvetítő, női alakokat és aktokat ábrázoló felvételek, amelyeket a legkülönbözőbb környezetekben örökít meg. Ezzel a tematikával egy 1982-es magyarországi nemzetközi workshopon kezdett mélyebben foglalkozni, kiváló előadók vezetésével.

Kolesár munkássága nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerést szerzett. Az elmúlt tíz évben a világ több mint 60 nemzetközi fotópályázatán vett részt – egyebek mellett Kínában, Indiában és Srí Lankán –, ahol több tucat díjat nyert, fotóit pedig több mint 200 alkalommal válogatták be a kiállítási anyagokba.

A Bányászati Múzeum Galériájában látható kiállítás több tematikus egységre tagolódik. A Kezdetek – analóg korszak a szerző fotós gyökereibe nyújt nosztalgikus betekintést, a Rozsnyó ihlette alkotások a város és a járás előtt tisztelegnek, amelyekhez a művészt egész életében szoros kötelék fűzte, míg a Megvásárolható művek című rész a gyűjtőknek és a nagyközönségnek kínál válogatást az alkotásokból.

A kiállítás egyúttal erős humanitárius üzenetet is hordoz. A szerző, aki hosszú távon támogat jótékonysági szervezeteket, úgy döntött, hogy az alkotások értékesítéséből származó bevétel egy részét daganatos betegséggel küzdő gyermekek megsegítésére ajánlja fel.

A tárlat 2026. augusztus 21-ig tekinthető meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma