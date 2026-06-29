Átadták a Speciális Alapiskola kihelyezett osztályainak új épületét Gútán

Hétfőn, június 29-én ünnepélyes keretek között átadásra került a gútai Speciális Alapiskola kihelyezett osztályainak új épülete. Az eseményen a diákok színes kultúrműsorral köszöntötték a vendégeket.

Az ünnepségen beszédet mondott Halász Béla, Gúta város polgármestere, valamint Balontayová Katarína iskolaigazgatónő.

Megnyitó beszédében a polgármester hangsúlyozta, hogy egy város életében ritka és jelentős esemény, amikor új iskolaépület kerül átadásra, különösen akkor, ha speciális oktatási intézményről van szó.

„Nagy szükség van erre a beruházásra. Fontos számunkra, hogy Gútán hosszú távon megmaradjon mind a magyar, mind a szlovák nyelvű speciális oktatás. Ez nemcsak a gyermekek és családjaik számára jelent biztos hátteret, hanem a munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul”

– emelte ki beszédében Halász Béla.

Balontayová Katarína igazgatónő köszönetet mondott Gúta Város vezetésének a támogatásért, amely nélkül az új létesítmény megvalósítása nem jöhetett volna létre. Hangsúlyozta, hogy az új környezet még jobb feltételeket teremt a tanulók fejlődéséhez és a mindennapi oktatásához.

A diákok az ünnepség során megígérték, hogy vigyázni fognak az új épületre, és felelősségteljesen használják majd az új tantermeket és közösségi tereket.

A program zárásaként sor került az ünnepélyes szalagátvágásra, amelyen Halász Béla polgármester, Balontayová Katarína iskolaigazgató, Kárpáty Ernő alpolgármester, a beruházás kivitelezője, Uhrin László, valamint Németh Iveta, Gúta Város főellenőre vett résztEzzel hivatalosan is átadták a Speciális Alapiskola kihelyezett osztályainak új épületét, amely a jövőben korszerű és méltó környezetet biztosít a speciális nevelési igényű tanulók számára.

Az ünnepségen továbbá jelen volt Szőköl István az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) komáromi központjának vezetője, valamint Kögler Zoltán és Árgyusi Imre városi képviselők.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma