Bauer Ildikó javaslatára Nyitra megye pilotprojektet indít a menstruációs szegénység enyhítésére

Jelentős előrelépés történt a menstruációs szegénység elleni küzdelemben Nyitra megyében. A Nyitra Megyei Önkormányzat Közgyűlése mai ülésén jóváhagyta Bauer Ildikó, a Magyar Szövetség Nőtagozatának alelnöke és megyei képviselő által benyújtott módosító javaslatot, amelynek eredményeként három hónapos pilotprojekt indul a megye fenntartásában működő valamennyi középiskolában. A program keretében a diáklányok számára ingyenesen biztosítanak alapvető menstruációs higiéniai eszközöket.

A menstruációs szegénység nem csupán a fejlődő országok problémája. Szlovákiában becslések szerint minden tizedik nőt érint, a legkiszolgáltatottabb helyzetben pedig az egyszülős, leánygyermeket nevelő családok vannak. Számos család számára a menstruációs eszközök rendszeres megvásárlása komoly anyagi terhet jelent, ami sok esetben stresszt, szégyenérzetet, sőt akár iskolai hiányzást is okozhat a lányok körében.

A Magyar Szövetség Nőtagozata évek óta foglalkozik a témával: idén immár ötödik alkalommal szervezett menstruációs eszközgyűjtést a rászoruló nők és lányok számára (Egy táska női szeretet).

„A gyűjtések során számos olyan családdal találkoztunk, ahol valódi dilemmát jelent, hogy élelmiszert vagy higiéniai termékeket vásároljanak. Ezek a személyes tapasztalatok is megerősítették, hogy rendszerszintű megoldásokra van szükség”

– emelte ki a Nőtagozat alelnöke.

Bauer Ildikó a közgyűlésen elmondott felszólalásában hangsúlyozta: a menstruáció természetes része a nők életének, ezért a menstruációs eszközöknek ugyanúgy alapvető higiéniai szükségletnek kellene számítaniuk, mint a toalettpapírnak. Egy iskola mosdójában ma már természetesnek vesszük, hogy rendelkezésre áll a toalettpapír – ugyanilyen természetesnek kellene lennie annak is, hogy szükség esetén a lányok menstruációs betétet vagy tampont is találjanak.

A most elfogadott pilotprojekt során a menstruációs eszközök beszerzése központilag történik, majd a megye valamennyi fenntartásában működő középiskolába eljuttatják azokat.

A projekt három hónapig tart, ezt követően értékelik a tapasztalatokat, a felhasználást, a költségeket és az iskolák visszajelzéseit.

A javaslat kidolgozásánál fontos mintául szolgált a Besztercebányai Megyei Önkormányzat korábbi programja, ahol a hasonló pilotprojekt sikeresen működött. Az ottani tapasztalatok szerint az iskolák túlnyomó többsége pozitívan értékelte a kezdeményezést, miközben nem igazolódtak azok a korábbi félelmek sem, hogy a tanulók visszaélnének az ingyenesen elérhető eszközökkel.

A Magyar Szövetség Nőtagozata üdvözli a Nyitra Megyei Önkormányzat felelős döntését, amely egyszerre szolgálja a lányok méltóságát, egészségét és az esélyegyenlőséget.

Meggyőződésünk, hogy ez a pilotprojekt példát mutathat más önkormányzatok számára is, és hosszabb távon hozzájárulhat ahhoz, hogy egyetlen diáklánynak se kelljen a menstruációja miatt hátrányt szenvednie az iskolában.

A kezdeményezés azonban nem áll meg a megyei szinten. Bauer Ildikó Komárom város önkormányzati képviselőjeként már dolgozik egy hasonló előterjesztésen, amelyet a következő képviselő-testületi ülésen kíván benyújtani.

A javaslat célja, hogy Komárom önkormányzati fenntartású alapiskoláiban is elérhetővé váljanak az ingyenes menstruációs higiéniai eszközök, hiszen a menstruációs szegénység nemcsak a középiskolásokat, hanem az egyre fiatalabb korosztályba tartozó lányokat is érinti.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma