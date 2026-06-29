Még várják a jelentkezőket a 11. Zoboralji gyalogos zarándoklatra július 18-án

A Via Mariae Polgári Társulás elnökségének zoboralji és csallóközi szervezői zarándoklatra hívják a hívő közösséget Kistapolcsányba, Skapulárés Boldogasszony ünnepére.

A gyűjtő autóbusz Dunaszerdahelyről indul, majd Pozsonyeperjesen, Nádszegen, Pereden, Vágsellyén, Nyitrán és Kolonon keresztül érkezik meg Kistapolcsányba.

Az indulás időpontjai következőképpen alakulnak:

9:00 Dunaszerdahely /vasútállomás/

9:15 Pozsonyeperjes /templom/

9:35 Nádszeg /templom/

10:00 Pered /buszmegálló/

10:20 Vágsellye /buszállomás/

11:00 Nyitra /buszállomás/

11:45 Kolon /buszmegálló/

12:10 Kistapolcsány – Akik nem szeretnének gyalogolni, azoknak lesz lehetőségük a kistapolcsányi várkastély megtekintésére, kávé, frissítők fogyasztására, megpihenni a kastély szép angolparkjában, betérni imára a kegytemplomba.

A program a következő:

12:30 – a gyalogos zarándoklat indulása, litánia a hrussói várnál, majd innen 10 kilométeres gyalogos zarándoklat a zöld turistaösvényen Kistapolcsányba

16:00 a kistapolcsányi várkastélynál további zarándokok csatlakozása a keresztaljhoz, indulás a kegyhelyre

16:30 keresztút, gyónási lehetőség, lelki program

18:00 magyar nyelvű ünnepi szentmise – főcelebráns Veres András, győri megyéspüspök

19:45-20:00 – Hazaindulás a szentmise után

Az útiköltség viteldíj: 8 –25 Euró/fő a jelentkezők számától és a csatlakozási helytől függően.

Jelentkezni Katona Júliánál a 0905 210 320-os telefonszámon és Patay Péternél a 0908 132 086-os telefonszámon lehet.

BK/Felvidék.ma