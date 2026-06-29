Még várják a jelentkezőket a 11. Zoboralji gyalogos zarándoklatra július 18-án

A Via Mariae Polgári Társulás elnökségének zoboralji és csallóközi szervezői zarándoklatra hívják a hívő közösséget Kistapolcsányba, Skapulárés Boldogasszony ünnepére.
A gyűjtő autóbusz Dunaszerdahelyről indul, majd Pozsonyeperjesen, Nádszegen, Pereden, Vágsellyén, Nyitrán és Kolonon keresztül érkezik meg Kistapolcsányba.
Az indulás időpontjai következőképpen alakulnak:
9:00 Dunaszerdahely /vasútállomás/
9:15 Pozsonyeperjes /templom/
9:35 Nádszeg /templom/
10:00 Pered /buszmegálló/
10:20 Vágsellye /buszállomás/
11:00 Nyitra /buszállomás/
11:45 Kolon /buszmegálló/
12:10 Kistapolcsány – Akik nem szeretnének gyalogolni, azoknak lesz lehetőségük a kistapolcsányi várkastély megtekintésére, kávé, frissítők fogyasztására, megpihenni a kastély szép angolparkjában, betérni imára a kegytemplomba.
A program a következő:
12:30 – a gyalogos zarándoklat indulása, litánia a hrussói várnál, majd innen 10 kilométeres gyalogos zarándoklat a zöld turistaösvényen Kistapolcsányba
16:00 a kistapolcsányi várkastélynál további zarándokok csatlakozása a keresztaljhoz, indulás a kegyhelyre
16:30 keresztút, gyónási lehetőség, lelki program
18:00 magyar nyelvű ünnepi szentmise – főcelebráns Veres András, győri megyéspüspök
19:45-20:00 – Hazaindulás a szentmise után
Az útiköltség viteldíj: 8 –25 Euró/fő a jelentkezők számától és a csatlakozási helytől függően.
Jelentkezni Katona Júliánál a 0905 210 320-os telefonszámon és Patay Péternél a 0908 132 086-os telefonszámon lehet.
BK/Felvidék.ma