Szlovákia 2040-ig terjedő jövőképe felvázolja az ország problémáit és erősségeit

Szlovákia a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szakmai védnökségével készült, 2040-ig terjedő jövőképe (Vízia Slovensko 2040) felvázolja az ország problémáit és erősségeit. A dokumentumról a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke, Martin Venhart számolt be a TASR hírügynökségnek. Az ország jelentős problémái között szerepelnek egyebek mellett a kedvezőtlen demográfiai kilátások, illetve az államháztartás helyzete.

Venhart szerint Szlovákia egyik erőssége az energetikai ágazat. Kiemelte, hogy az ország az EU legjobbjai közé tartozik az áramtermelés tisztasága tekintetében. „Az egy kilowattóra áram előállításához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás mennyiségét tekintve Európa élvonalában vagyunk” – magyarázta. Megjegyezte azt is, hogy Szlovákiában az áramtermelés az atomenergiára épül, amit az említett jövőkép is egyértelműen kifejezésre juttat. Véleménye szerint változások várnak Szlovákiára az egyéb energiaforrások tekintetében, például a fűtéssel vagy a közlekedéssel kapcsolatban.

Szlovákia az iparára is építhet.

„Vannak olyan gyáraink is, amelyek világszínvonalú termékeket állítanak elő a működési területükön, és egyúttal jelentős beruházásokat eszközöltek korszerű, energiatakarékos, környezetkímélő technológiákba, és sok szempontból pozitív példaként szolgálnak. Másrészt vannak gyáraink, ahol az ilyen beruházások még váratnak magukra”

– jegyezte meg.

További stratégiai tényezőnek tekinti az ország vízkincsét és felkészültségét annak kiapadására, megjegyezve, hogy ezzel a problémakörrel is foglalkozik a dokumentum.

Az említett dokumentum alkotja az ország 2040-ig terjedő fejlődésére vonatkozó stratégiai keretrendszer első, koncepcionális részét. Ehhez kapcsolódik majd a második rész, Szlovákia 2040-ig terjedő stratégiája (Stratégia Slovensko 2040).

Ezek kidolgozásával tavaly novemberben bízta meg a kormány a Szlovák Tudományos Akadémiát. A cél a legfontosabb társadalmi és gazdasági kihívások reális meghatározása, a közös stratégiai célok és elérésük keretrendszerének felvázolása a választási ciklusokon túlmutatóan.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk