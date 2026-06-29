Zöld utat kapott a komáromi kórház 12 millió eurós fejlesztése

A Nyitra Megyei Közgyűlés jóváhagyta a komáromi AGEL Kórház F pavilonjának átfogó felújítását célzó beruházást. A mintegy 12 millió euró értékű fejlesztés európai uniós forrásból, valamint Nyitra megye közel egymillió eurós önrészének biztosításával valósulhat meg. A döntésről Orosz Örs megyei képviselő számolt be közösségi oldalán.

Mint arról korábban beszámoltunk, a beruházás sorsa a mai nyitrai megyei képviselő-testületi ülésen dőlt el, miután az előterjesztést megelőzően a megye egészségügyi bizottsága nem támogatta a javaslatot. A mostani döntéssel azonban elhárult az akadály a régió egyik legjelentősebb egészségügyi fejlesztése elől.

Orosz Örs Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „zöld utat kapott a nyitrai megyegyűlésben a komáromi kórház 12 000 000 euró értékű fejlesztése, mely uniós forrásból és megyénk közel egymilliós önrész-hozzájárulásával valósul meg.”

A megyei képviselő kiemelte, hogy a

beruházás a jelenlegi választási ciklus legnagyobb komáromi fejlesztése, amelynek keretében megújul az F pavilon, vagyis a szülészeti és a sebészeti osztályoknak helyet adó épület.

Orosz Örs hangsúlyozta, hogy a fejlesztés jól mutatja: a déli régióba egyre jelentősebb megyei beruházások érkeznek. Mint fogalmazott, a választók bizalmának köszönhetően Komárom és a térség „jobban teljesít”, ami a megvalósuló fejlesztésekben és a térségbe érkező több tízmillió eurós forrásban is mérhető. Hozzátette: ígéretüknek megfelelően sikerült a megyei forrásokat a régióba irányítani.

A fejlesztés fontosságáról Orosz Örs és Andruskó Imre Nyitra megyei, valamint komáromi városi képviselők már a múlt heti sajtótájékoztatójukon is beszéltek.

Mint akkor elhangzott, az F pavilon felújítása a következő évek egyik legnagyobb egészségügyi beruházása lehet a térségben.

A projekt előkészítésének sürgősségét statikai szakvélemény is alátámasztja, amely az első emelet feletti födémszerkezet problémáira, valamint a falazatok nedvesedéséből fakadó állapotromlásra hívta fel a figyelmet.

A képviselők akkor arra is emlékeztettek, hogy a megye közel egymillió eurós önrésze teremti meg annak lehetőségét, hogy a kórház mintegy 12 millió eurónyi európai uniós támogatást hívjon le a rekonstrukció megvalósítására.

A komáromi AGEL Kórház az elmúlt években több jelentős fejlesztésen is átesett:

Korábban megújult a sürgősségi betegellátó központ, befejeződött az E pavilon energetikai korszerűsítése, a kórház vezetése pedig már korábban további épületek és osztályok modernizálását is célul tűzte ki.

A most elfogadott döntés nyomán a következő időszakban megkezdődhet a 12 millió eurós beruházás előkészítése, amelynek eredményeként teljesen megújulhat a szülészetnek és a sebészetnek otthont adó F pavilon.

Dr. Viola Miklósnak, a megyei egészségügyi bizottság elnökének, valamint Andruskó Imrének, az előterjesztés előadójának felszólalása és a beruházás ismertetése ITT tekinthető meg.

BN/Felvidék.ma