Az új minisztériumban kap helyet a nemzetpolitika

Magyarországon az új kormányzati struktúra részeként létrejött a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, amely a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztériumból kiválva kezdte meg működését. Már kinevezték az államtitkárt és a helyettes államtitkárt, akik ezentúl felelnek a nemzetpolitikáért.

Az új minisztériumi struktúrában a határon túli magyar közösségek ügyei immár a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumon belül kaptak helyet. A stratégiai irányításért Heidl György államtitkár felel, míg a szakmai végrehajtás és a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás koordinálását Kollai István helyettes államtitkár végzi.

Az új tárca felállításáról a 2026. évi XIII. törvény rendelkezik. A minisztérium vezetője Tarr Zoltán, aki társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként irányítja a szervezetet.

A Társadalmi kapcsolatokért és kulturáért felelős minisztériumban Dr. Sári Zsolt a közgyűjteményekért és kulturális örökségért felelős államtitkára, Dr. Kiss Zsuzsa a közigazgatási államtitkára, Heidl György a társadalmi kapcsolatokért (civil, egyházi, nemzetiségi és magyarságpolitikáért) felelős államtitkára, Tompa Enikó a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára és Nagy Ervin a kultúráért (előadó,- színház- és filmművészetért) felelős államtitkára kinevezést kapta meg.

A minisztériumhoz került a nemzetpolitika, a civil kapcsolatok, a nemzetiségi és a felekezeti ügyek irányítása is.

Ezek szakmai koordinációjáért Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár felel, akit a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára 2026. május 26-ai hatállyal nevezett ki. A kinevezés a Magyar Közlöny 2026. évi 57. számában jelent meg.

Közösségi oldalán így ír:

„Most megtalált egy nagyon nehéz feladat, amit legegyszerűbben talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a magyar társadalomban kialakult feszültségek, szembenállások, békétlenségek lehetőség szerinti megszüntetése, vagy legalább csillapítása, hogy minden jószándékú ember nyugalomban végezhesse a munkáját az egyéni boldogulás és a közjó érdekében. Az elszántságomat mutatja az is, hogy legalább egy fénykép erejéig hajlandó voltam elviselni a legfölöslegesebb ruhadarabot, a nyakkendőt.”

Heidl György filozófia- és vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Korábban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánjaként, valamint a Pécsi Egyházmegye kulturális igazgatójaként is dolgozott. Több évtizedes tudományos és felsőoktatási pályafutása során elsősorban az ókeresztény filozófia, a keresztény művelődéstörténet és az eszmetörténet kutatásával foglalkozott.

Az államtitkárság munkáját helyettes államtitkárként Kollai István segíti, akit a miniszterelnök 2026. június 28-ai hatállyal nevezett ki. Kinevezése a Magyar Közlöny 80. számában jelent meg.

Feladata a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos ügyek és a nemzetpolitikai kapcsolatok szakmai koordinációja, amelyet Heidl György államtitkár irányítása alatt lát el.

Kollai István történész és közgazdász, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem, a Budapesti Corvinus Egyetemen pedig európai integráció és világgazdasági alkalmazkodás szakon szerzett diplomát, doktori fokozatát szintén a Corvinus Egyetemen szerezte. Szakmai pályafutása során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél dolgozott, 2010 és 2015 között pedig a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt. Ezt követően visszatért a tudományos pályára, és a Budapesti Corvinus Egyetemen lett oktató és kutató. Tudományos munkájának középpontjában Közép-Európa politikai és társadalmi folyamatai, valamint a magyar–szlovák kapcsolatok állnak.

kormany.hu, mti, Magyar Közlöny / Felvidék.ma