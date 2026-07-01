Az EU versenyképességének megerősítése a júliusban kezdődött szlovák V4-elnökség egyik prioritása

Az Európai Unió (EU) versenyképességének megerősítése, az unió új költségvetése terén kialakítandó közös álláspont, az EU bővítési politikája, az egyes ágazatokban megvalósítandó gyakorlati együttműködés, valamint az emberek és kölcsönös kapcsolataik lesznek a visegrádi csoport (Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország) szerdán megkezdődött szlovák elnökségének prioritásai – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő.

Robert Ficónak, a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által idézett nyilatkozata szerint a szlovák V4-elnökség idején az átültetni kívánt célok közé tartozik, hogy az EU részéről sor kerüljön az elektromos energia árának csökkentésére, valamint hangsúlyozni kívánják azt is, hogy „fair” hozzáállás valósuljon meg az uniós bővítés folyamatában.

A szlovák miniszterelnök szerint a V4-es csoporton belüli ágazati együttműködés a védelemre, a védelmi iparra, valamint az illegális migráció elleni küzdelemre összpontosít majd. Ezeken felül a szlovák elnökség témái között szerepel majd a külső schengeni határok védelme és az egészségügyben, valamint a közlekedés terén történő együttműködés fejlesztése is.

Robert Fico a szlovák V4 elnökség kezdetével kapcsolatban bejelentette:

Szlovákia továbbra is támogatni kívánja a Visegrádi Alapot, amely – szavai szerint – már 26 éve segít az emberi kapcsolatépítésben.

Hozzátette: újdonságként, a szlovák elnökség idején be akarják vezetni, hogy a visegrádi országok csúcstalálkozóira mindig meghívnak egy másik országot is, így létrehozva a V4+ formátumot. Hozzáfűzte: az első ilyen meghívott ország a tervek szerint Írország lesz.

Juraj Blanár külügyminiszter a szlovák elnökség kezdetével összefüggésben tett nyilatkozatában azt mondta: „A visegrádi négyes él, és Szlovákia vezetése alatt készen áll arra, hogy erősebb hangja legyen a régiónak, annak lakosainak és a nemzeti érdekeknek, amelyek terén azonosak az álláspontok és az igények”.

Szlovákia július elsejével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. A már hetedik szlovák V4-elnökség egy évig tart, melyet követően a csoport jelképes vezetését 2027 júliusától Csehország veszi majd át. A V4-es országcsoport 1991-ben jött létre Visegrádon, az erről szóló deklarációt Lengyelország, Magyarország és az akkori Csehszlovákia vezetői írták alá. Az együttműködés 1933-ban Csehszlovákia kettéválásával négytagúvá vált.