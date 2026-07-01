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Most is nyolc választókörzet lesz Nyitra megyében a választáson

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A megyeháza Nyitrán (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Úgy mint eddig, nyolc választókörzet lesz Nyitra megyében az őszi megyei választáson, erről júniusi ülésén határozott a megyei képviselő-testület.

Megmarad a megyei képviselők száma is, ezután is 54 tagú lesz a megyegyűlés.

A komáromi körzetből 8, a lévaiból 10, a nyitraiból 13, az érsekújváriból 8, a vágsellyeiből 4, a párkányiból 3, a nagytapolcsányiból 6, az aranyosmarótiból 3 képviselőt lehet bejuttatni. A megyei hivatal közlése szerint 12-15 ezer lakosnak kell jutnia egy képviselőre, erről törvény rendelkezik. Nyitra megyében így ez a szám 12 300.

„A választókörzetek kialakítása a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi Nyitra megye városainak és falvainak igényeit” – közölte a hivatal. Október 24-én lesznek az összevont helyi önkormányzati és megyei választások.

TASR/Felvidék.ma

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