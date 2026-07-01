Szeptember közepére megújult belső térrel várja a vendégeket a komáromi uszoda

Jelentős belső felújítás kezdődött a komáromi városi uszodában. A napokban elindult munkálatok célja, hogy a nyári szünetet követően korszerűbb, esztétikusabb és kényelmesebb környezet fogadja a vendégeket – tájékoztatta szerkesztőségünket a városi hivatal.

A beruházás során teljesen megújulnak az öltözők és a zuhanyzók, valamint a fedett medence körüli belső tér is. A kivitelezést a létesítményt üzemeltető Comorra Service végzi, nagyrészt saját kapacitással.

A felújítást Komárom város önkormányzata is támogatja, 130 ezer euróval járulva hozzá a munkálatokhoz.

A korszerűsítés részeként kicserélik a padló- és falburkolatokat, megújul a világítás és a vízvezeték-hálózat is. Új zuhanyrózsákat, csaptelepeket és egyéb szerelvényeket építenek be, az öltözőkben pedig új öltözőszekrényeket helyeznek el.

A medencetérben ugyancsak megújulnak a fal- és padlóburkolatok, így a teljes belső környezet modernebb, esztétikusabb és biztonságosabb lesz.

A felújításnak köszönhetően az uszoda vendégeit ősszel már megújult fogadótér várja.

Az érkezők korszerű öltözőkben készülhetnek fel, felújított zuhanyzókat használhatnak, majd innen léphetnek be a medencetérbe.

A tervek szerint a munkálatok szeptember közepéig befejeződnek, így az uszoda a nyári leállást követően, szeptember 15-én ismét megnyitja kapuit. A látogatók ekkor már a felújított öltözőket, zuhanyzókat és a megújult belső medenceteret vehetik birtokba.

Sajtóközlemény/SZE/Felvidék.ma