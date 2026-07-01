Tavaly 6,33 milliárd euró egészségbiztosítást fizettek be a dolgozók

2025-ben 6,33 milliárd euró kötelező egészségbiztosítást fizettek be a gazdaságilag aktív személyek, a növekedés éves szinten 428,4 millió euró – közölte éves jelentésében az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS).

A jelentést szerdán tudomásul vett a kormány. A kötelező egészségbiztosítási rendszer teljes költségvetése elérte a 8,65 milliárd eurót.

Ennek legnagyobb részét a gazdaságilag aktív biztosítottak, a munkavállalók, az egyéni vállalkozók, a munkaadók, az osztalékfizetők és a maguk után fizetők járulékai tették ki.

Az állam által biztosított személyek után az állam összesen 2,32 milliárd euró járulékot fizetett 2025-ben. Ez 204,1 millió eurós növekedés az előző évhez képest.

A gazdaságilag aktív személyek átlagban havi 230 euró egészségbiztosítást fizettek be, az előző évben ez 215 euró volt. Az állam a saját biztosítottjai után 2024-ben havi 61 eurót fizetett, 2025-ben 67 eurót.

TASR/Felvidék.ma