Új tanácsost neveztek ki a szlovákiai apostoli nunciatúrára

A Szlovákiai Apostoli Nunciatúra tájékoztatása szerint a Pápai Államtitkárság 2026. július 1-jei hatállyal Mons. Amaury Medina Blancót, a bécsi apostoli nunciatúra eddigi tanácsosát nevezte ki a Szlovákiai Apostoli Nunciatúra tanácsosává.

Mons. Amaury Medina Blanco 1974. szeptember 25-én született a venezuelai Zulia államban, Machíquezben. Pappá 1999. július 3-án szentelték, majd a venezuelai Barquisimeto Főegyházmegyéjébe inkardinálták.

Filozófiai tanulmányait a barquisimetói II. János Pál-szemináriumban végezte. Teológiai és kánonjogi képzését Rómában, a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen, valamint a Szent Kereszt Pápai Egyetemen folytatta. Teológiai alapdiplomáját 1999-ben szerezte meg, 2001-ben kánonjogi licenciátust, majd 2003-ban ugyanebben a tudományágban doktori fokozatot szerzett.

A Szentszék diplomáciai szolgálatába 2003. július 1-jén lépett.

Szolgálata során diplomáciai feladatokat látott el az apostoli nunciatúrákon Indonéziában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Paraguayban, Írországban, Brazíliában, Portugáliában, Bosznia-Hercegovinában és Ausztriában. Emellett a Szentszék genfi állandó képviseletén is dolgozott az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak szakosított intézményei mellett.

Anyanyelvén, a spanyolon kívül folyékonyan beszél olaszul, portugálul, franciául és angolul.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk