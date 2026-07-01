Home Hitélet Új tanácsost neveztek ki a szlovákiai apostoli nunciatúrára
Hitélet

Új tanácsost neveztek ki a szlovákiai apostoli nunciatúrára

BN
BN
Mons. Amaury Medina Blanco balról az első (Fotó: Vatican news)

A Szlovákiai Apostoli Nunciatúra tájékoztatása szerint a Pápai Államtitkárság 2026. július 1-jei hatállyal Mons. Amaury Medina Blancót, a bécsi apostoli nunciatúra eddigi tanácsosát nevezte ki a Szlovákiai Apostoli Nunciatúra tanácsosává.

Mons. Amaury Medina Blanco 1974. szeptember 25-én született a venezuelai Zulia államban, Machíquezben. Pappá 1999. július 3-án szentelték, majd a venezuelai Barquisimeto Főegyházmegyéjébe inkardinálták.

Filozófiai tanulmányait a barquisimetói II. János Pál-szemináriumban végezte. Teológiai és kánonjogi képzését Rómában, a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen, valamint a Szent Kereszt Pápai Egyetemen folytatta. Teológiai alapdiplomáját 1999-ben szerezte meg, 2001-ben kánonjogi licenciátust, majd 2003-ban ugyanebben a tudományágban doktori fokozatot szerzett.

A Szentszék diplomáciai szolgálatába 2003. július 1-jén lépett.

Szolgálata során diplomáciai feladatokat látott el az apostoli nunciatúrákon Indonéziában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Paraguayban, Írországban, Brazíliában, Portugáliában, Bosznia-Hercegovinában és Ausztriában. Emellett a Szentszék genfi állandó képviseletén is dolgozott az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak szakosított intézményei mellett.

Anyanyelvén, a spanyolon kívül folyékonyan beszél olaszul, portugálul, franciául és angolul.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A hit és a közösség ünnepe volt a...

Otthoni imáktól a szentendrei zarándoklatig

Szlovákiai magyar plébániákat és lelkiatyákat érintő változások

Még várják a jelentkezőket a 11. Zoboralji gyalogos...

Szentmise Szent László király ünnepe alkalmából Léván

A Világosság református egyházi műsor június 28-ai ajánlata

XIV. Leó pápa: a háború soha nem méltó...

Felvidéki és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a pozbai...

Szent Iván-éji zarándoklattal és gyertyafényes szentségimádással zárult a...

Háborúkra van pénz, az éhezés ellen nincs?

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma