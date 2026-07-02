30. Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál Füleken

Az 1995-ben létrejött fesztivál a történelmi Nógrád szlovákiai és magyarországi településeit, népművészeti csoportjait és kulturális intézményeit köti össze, amelyek között a kezdetektől fogva Fülek városa is szerepel. A rendezvény fő célkitűzése a folklór sokszínűségének bemutatása Európa különböző országaiból érkező együttesek színpadi műsorain keresztül, valamint a helyi hagyományokat ápoló művészeti csoportok bevonása a fesztivál forgatagába.

Az elmúlt évek során Bulgáriából, Hollandiából, Csehországból, Spanyolországból, Törökországból, Bosznia-Hercegovinából, Görögországból és Észak-Macedóniából érkeztek hozzánk néptáncegyüttesek.

A fesztivál július 22-én, szerdán veszi kezdetét, az ünnepélyes megnyitóra a somoskői vár tövében kerül sor. Az előző évek hagyományához híven a nyitógála Losoncon, a fesztiválzáró pedig Bánkon valósul meg.

Füleken július 24-én, pénteken a bográcsos ételek versenyével indul a program. A várudvar színpadán elsőként a Húros Banda és a Karaván Família ad koncertet, majd a Horvátországból érkező Koprivnica Táncegyüttes, illetve az észak-ciprusi Alayköy Néptáncegyüttes lép színpadra. A napot egy fergeteges táncest zárja a Los Orangutanes zenekarral. A latin-amerikai hangulatot idéző est a Pajtás Napok programsorozat keretében valósul meg, helyszíne a Bebek Panzió.

A fesztivál főszervezője a losonci székhelyű Nógrádi Művelődési Központ, a füleki programok pedig a Városi Művelődési Központ, az Iuvenis Neogradiensis Polgári Társulás és a Csemadok Füleki Alapszervezet szervezésében valósulnak meg. A rendezvényt a XXXV. Palóc Napok és Füleki Városnapok nyitóprogramjaként rendezik meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma