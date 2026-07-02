A kirándulók 60 százaléka használja az MI-t az utazás megtervezésénél

A kirándulók 60%-a már a mesterséges intelligenciát is használja az utazás megtervezésénél, 79%-uk pedig legalább az út egy-egy bizonyos részénél kéri a segítségét – derült ki a Kiwi.com repülőjegy-értékesítő oldal felméréséből, melyet a STEM/MARK ügynökséggel közösen végzett 2026 januárjában Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban 4545 megkérdezett bevonásával.

Késéseknél, járattörléseknél az utasok 35%-a részesíti előnyben az MI-t a megoldásról való tájékozódásban, ahelyett, hogy az ügyfélszolgálatok segítségnyújtó vonalán lógnának hosszú percekig. „Ez a jelenség Szlovákiában nagyon erős, az utasok 30%-a folyamodik az MI-hez ilyen esetekben. Sőt, jobban bíznak a mesterséges intelligencia nyújtotta segítségben, mint a repülőtéri helpdesk személyzetétől kért tanácsokban” – közölte a Kiwi.com.

Még többen kérnek segítséget a bonyolultabb utak megtervezéséhez, 58% az árak összehasonlításánál, 43% a szálláshelyekről írt rengeteg értékelés összevetésénél, 33% pedig a legjobb repülőtéri csatlakozások kikeresésénél fordul a mesterséges intelligenciához. Mindez főleg a fiatalokra, és a nagyjából ötven év alatti generációkra érvényes, az 50 felettiek javarészt a korábbi hagyományos módszereket választják.

Felvidék.ma/TASR