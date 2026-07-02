Kassa megye nyáron újabb útszakaszokat újít fel Alsó-Zemplénben

Kassa Megye Önkormányzata nem lassít az útjavítások tempóján. A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban Alsó-Zemplénben újabb kiterjedt, egybefüggő felújítások zajlanak majd a II. és III. osztályú utakon. A megye további tíz útszakaszt javít meg a Nagymihályi, a Tőketerebesi és a Szobránci járásban. A cél a közúti közlekedés biztonságának növelése, a munkába vagy szolgáltatásokhoz való eljutás kényelmének javítása, valamint a régió idegenforgalmának támogatása a nyári turisztikai szezon idején.

„A júliusi és augusztusi nyári hónapokat maximálisan kihasználjuk, mivel ilyenkor alacsonyabb a forgalom intenzitása, ennek köszönhetően útkarbantartóink hatékonyabban tudnak dolgozni. A régi gyakorlat az volt, hogy a kátyúkat csak gyorsan betömték, majd néhány hónap múlva újra szétestek. Mi úgy döntöttünk, megváltoztatjuk az útjavítások módját:

rendszerszinten, egybefüggő felújítások formájában dolgozunk. Ez egy komplex folyamat, amelynek során hosszabb útszakaszon megújul az úttest teljes felső rétege. Így több mint 16 kilométernyi utat javítunk meg Zemplénben.

Olyan útszakaszokról van szó, amelyek községeket kötnek össze járási székhelyekkel, de olyan útvonalakról is, amelyek turisztikai célpontjainkhoz vezetnek. Ennek köszönhetően további útjaink lesznek biztonságosabbak és kényelmesebbek” – mondta Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke.

A Nagymihályi járásban a megye további csaknem 8 kilométernyi utat újít fel Budkovce és Drahňov között, Tušická Nová Ves községben, Dúbravka és Budkovce között, valamint Ortovtól a Bajany község felé vezető kereszteződésig. A Tőketerebesi járásban több mint 4 kilométeren készül új útburkolat: megújul a Boťany községben található szakasz, Plechotice külterületén, valamint a Brehov melletti kereszteződésnél is. A Szobránci járásban több mint 4 kilométeren kerül új aszfalt az utakra, mégpedig Jenkovce és Záhor, Baškovce és Hlivištia között, valamint Hlivištia belterületén.

A munkálatok során lemarják az úttest felső rétegét, helyenként megerősítik az útalapot, ezt követi az aszfaltbetonos kiegyenlítés, az új aszfaltkeverék lefektetése, az útpadkák rendezése és a közlekedési jelzések felújítása. Ezeknek a munkáknak köszönhetően meghosszabbodik az utak élettartama, és nő a közlekedés kényelme.

Az egybefüggő útfelújítások júliusban és augusztusban részleges forgalomkorlátozás mellett zajlanak majd, ideiglenes közlekedési jelzésekkel irányított forgalom mellett. A megye ezért arra kéri a járművezetőket, hogy az érintett szakaszokon fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák tiszteletben a munkások utasításait és az ideiglenes jelzéseket.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény