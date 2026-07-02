Két hét múlva kezdődik Gombaszög, július 6-ig még kedvezményesek a jegyek

2026.július 14. és 19. között ismét megrendezik a Gombaszögi Nyári Tábort, a szlovákiai magyarok legnagyobb és leghosszabb hagyományra visszatekintő fesztiválját. A gombaszögi völgy idén is gazdag zenei, kulturális, közösségi és közéleti programmal várja a látogatókat. A fesztivál kedden, július 14-én 12 órakor nyitja meg kapuit, és hat napon át kínál koncerteket, beszélgetéseket, alkotóműhelyeket és közösségi programokat a völgy színpadain és sátraiban.

Július 6-ig kedvezményes az elővétel

A kedvezményes elővételi jegyek július 6-ig vásárolhatók meg a gombaszog.taggin.io oldalon, a hetijegy jelenleg 99 euróba kerül. Aki a teljes hetet Gombaszögön töltené, annak érdemes még az elővételi időszak lezárulta előtt jegyet váltania.

Zene minden estére – a Csemadok-színpadtól a Kocsmakertig

A zenei program már a nyitónapon erős felütéssel indul: a FolkSzöglet színpadán a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szervezésében Nagy Csomor András és zenekara lép fel, amely a Kárpát-medence zenei hagyományaira építve formálja saját képére a népzenét, a kávéházi cigányzenét és a világzene számos műfaját – ahogy magukról vallják: „Olyan műfajt teremtettek, amely a magyar hangszeres kultúrában fogant, majd elindult világot látni.” Kedd este a Kocsmakertben az Ivan & The Parazol koncertezik, éjfél után pedig az Artúr Rambo zenekar veszi át a színpadot.

Szerdán az Imago Mundi és az Anna and the Barbies lép színpadra a Kocsmakertben. Csütörtökön a Csemadok-színpadon Zorán ad kétórás koncertet, késő este pedig a Parno Graszt pörgeti fel a közönséget, miközben a Kocsmakertben az Analog Balaton és az Aszpikpatkány zenél. Pénteken a Csemadok-színpadon a P. Mobil, majd a ByeAlex és a Slepp, a Kocsmakertben pedig a Kar!zma és az Aurevoir várja a fesztiválozókat. A zárónapon, szombaton Dánielfy és Dzsúdló a Csemadok-színpadon, Indigo és a Jóvilágvan a Kocsmakertben gondoskodik a hangulatról.

A teljes program a fesztivál weboldalán található.

Közélet: az első Gubík–Šimečka-vita, miniszteri látogatás és Mohács 500

A közéleti kínálat egyik csúcspontja szombaton az első nyilvános vita Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke között, amelyben a két párt együttműködéséről és a 2027-es választási kilátásokról lesz szó. Pénteken a Paraméter vendége lesz Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki a nemzetpolitika újragondolásáról és a támogatási rendszer átalakításáról beszél, valamint Bilal Zahid, az Egyesült Királyság pozsonyi nagykövete, akivel angol nyelvű beszélgetésre kerül sor.

Szerdán Világi Oszkárral, a szlovákiai magyarság legismertebb vállalkozójával beszélgetnek a kisközösségek jövőjéről a SzakSzögben. Csütörtökön az áprilisi magyarországi választások tanulságait elemzi Munk Veronika médiaszakember és Bódi Mátyás választási földrajzzal foglalkozó elemző. Szó lesz továbbá a felvidéki, erdélyi és vajdasági civil mozgalmakról, valamint a felvidéki szőlőket fenyegető aranyszínű sárgaságról. Ugyancsak csütörtökön kerül sor a „Civilként az államgépezettel szemben” című kerekasztal-beszélgetésre, amelyen szerbiai, magyarországi és szlovákiai vendégek – köztük Pankotai Lili aktivista és Tómó Margaréta vajdasági újságíró – arról beszélnek, hogyan lehet civilként kiállni a propagandagépezetekkel szemben.

Pénteken a kulturális sztrájkról, a változó világrend közép-európai hatásairól, a fiatalokat sújtó lakhatási válságról és Krasznahorka várának bizonytalan jövőjéről is beszélgetnek a meghívott szakértők, a SzakSzögben pedig interaktív oxfordi vitán mérkőznek meg pályakezdő fiatalok és tapasztalt szakemberek arról, hogy soha nem volt-e olyan jó az élet, mint most. Szombaton a mohácsi csata közelgő 500. évfordulója alkalmából történészvitára kerül sor, téma lesz továbbá a 35 éves Diákhálózat évfordulója, valamint a V4-ek és a szlovák–magyar kapcsolatok jövője is. A szombati napon mutatja be a négy szlovákiai magyar szakkollégium közel 500 érettségiző megkérdezésén alapuló friss kutatását is a fiatalok pályaválasztási terveiről és külföldre vándorlásáról.

Kultúra és közösség: idén csatlakozik a Csemadok

A kulturális kínálatban alkotóműhelyek, irodalmi programok, jóga, 3D-nyomtatás, kézművesek, életútinterjúk és labirintusjárás is szerepel. Idén csatlakozik a rendezvényhez a Csemadok, a leghosszabb ideje működő szlovákiai magyar szervezet, amelyet az egykori népművészeti fesztiválok is szorosan kötnek Gombaszöghöz: egész hetes közösségi programokkal várják az érdeklődőket. A fesztivál idén együttműködik a TrollFocival is, amelynek közönségtalálkozója már a nyitónapon betekintést enged a magyar internet egyik legsikeresebb sportszórakoztató jelenségének kulisszái mögé.

Csütörtökön ünnepélyes keretek között írja alá a Sine Metu Egyesület és a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya a gombaszögi Csemadok-színpad felújításáról és közös hasznosításáról szóló együttműködési megállapodást, ezt követően felavatják Duka Zólyomi Árpád mellszobrát, majd bemutatják a Bacskai Béla felvidéki magyar festőművész életét és munkásságát feldolgozó kötetet, tisztelegve a művész előtt születésének 90. és halálának 45. évfordulója alkalmából. A tábort hagyományosan a kopjafaállítás koronázza meg a Kopjafaparkban.

Jegyvásárlás: gombaszog.taggin.io

Teljes program: www.gombaszog.sk/program

Sajtóközlemény/Felvidék.ma