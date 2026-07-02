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Viharok Szlovákiában: kidőlt fákhoz és megrongálódott tetőkhöz riasztották a tűzoltókat

SZE
SZE
Kép forrása: HaZZ Facebook-oldala

A kedvezőtlen időjárás következtében a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szerdán (július 1.) összesen 186 alkalommal vonult ki. Erről a HaZZ tájékoztatott a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a legtöbb riasztás Nagyszombat megyében volt, ahol a tűzoltók 66 alkalommal avatkoztak be.

Ezt követte Zsolna megye 27 kivonulással, majd Trencsén megye 24, Pozsony megye 20, Nyitra megye 16, Eperjes megye 14, valamint Kassa megye tíz kivonulással. A legkevesebb riasztást Besztercebánya megyében jegyezték fel, ahol kilenc alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására.

A HaZZ leggyakrabban kidőlt fák és letört ágak eltávolításánál avatkozott be, amelyek utakra, járművekre, épületekre és villanyvezetékekre dőltek. Emellett vizet szivattyúztak ki elöntött helyiségekből, valamint az erős szél által megrongált tetőket is biztosították.

SZE/Felvidék.ma/TASR

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