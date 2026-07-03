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A fűfélék pollenje után az üröm és a parlagfű okoz panaszokat az allergiásoknak

NZS
NZS

Szlovákiában mostanáig az allergénnek kevésbé számító csalán- és fűfélék pollenje dominált. Az egyik leggyakoribb szezonális légúti allergén, a perjefélék pollenszezonja folytatódik, de a súlyos szárazság miatt a legtöbb területen alacsonyabb koncentrációban fordul elő, mint más években. A TASR hírügynökséget Lucia Rendlová, a Besztercebányai Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa tájékoztatta.

A fűfélék pollenjének legmagasabb koncentrációját a zsolnai és a nyitrai megfigyelőállomásokon mérték. A csalánfélék pollenkoncentrációja Zsolnán és Besztercebányán érte el a legmagasabb napi szintet.

A pozsonyi, nyitrai és zsolnai megfigyelőállomások már regisztrálták a parlagfű- és ürömpollen megjelenését, amelyek a fűfélék után a nyár legjelentősebb allergénjei.

„A közeljövőben felkészülhetünk az üröm és az invazív parlagfű pollenszezonjának kezdetére. A levegőben továbbra is a lágyszárú növények, különösen a fűfélék, az útifű, a sóska és a csalán pollenje lesz a meghatározó. Az üröm és a parlagfű pollenkoncertrációja fokozatosan nő Szlovákia hűvösebb területein is. A magas hőmérséklet, az aszály és a jelentősebb szélmozgás hiánya miatt alacsonyabb pollenkoncentrációra számíthatunk a levegőben” – tette hozzá Rendlová.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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