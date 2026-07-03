Fico: A pozsonyi repülőtérnek el kell készítenie a fejlesztési tervét

Robert Fico kormányfő hivatalosan felkérte a pozsonyi M. R. Štefánik repülőteret és a közlekedési tárcát, hogy a kormány augusztusi vagy szeptemberi ülésére készítsék el a repülőtér stratégiai fejlesztési tervét, mivel ezt a reptér jó gazdasági eredményei és a növekvő utasszám is indokolja.

„Elsősorban a terminál bővítésére gondolok, erre mindenképpen szükség lesz, és már akkor tudtuk, hogy lehetőség van a további fejlesztésre, amikor ezt a terminált építettük” – mondta Fico pénteki repülőtéri sajtótájékoztatóján, melyet Jozef Ráž közlekedési miniszterrel és Dušan Novotával, a repülőtér vezérigazgatójával közösen tartott.

Az utasforgalom gyors növekedése miatt szerinte elkerülhetetlen a repülőtér bővítése vagy egy új terminál felépítése, beleértve a repülőgép-állóhelyek számát is. A beruházás becsült összege 50 millió euró, erre hitelt venne fel a repülőtér.

„Úgy vélem, ha szükséges, stratégiainak minősíthetjük ezt a beruházást a folyamatok felgyorsítása érdekében, de mivel a terület állami tulajdonban van, nem várhatók problémák” – jelentette ki Fico.

A repülőtér fejlesztésénél a részleges privatizációt is elutasítja, mint mondta, egyébként sem helyesli a stratégiai vállalatok és a stratégiai vagyon privatizálását.

A kormányfő úgy véli, az elmúlt két év pozitív gazdasági mutatóinak köszönhetően a bankok szívesen együttműködnek a repülőtérrel a fejlesztésekben.

„A repülőtér klasszikus kereskedelmi hitelből is finanszírozhatja az új terminál felépítését, a meglévő bővítését és a repülőgép-állóhelyek kialakítását. Kiváló anyagi kondícióban van, ezért egy ilyen beruházást standard módon meg tud oldani” – jegyezte meg Fico.

Várja, hogy a közlekedési miniszter elkészítse a terminál bővítésének első látványtervét és az ütemtervet. „Ha a repülőtér felkészül, mi is készen állunk majd arra, hogy megadjuk a megfelelő segítséget” – zárta a kormányfő.

Wizz Air által üzemeltetett Pozsony-Kassa járattal kapcsolatban a miniszter elmondta, az állam eredetileg azt tervezte, hogy évente 1,2 millió euróval kell támogatnia a fenntartását. „Rendkívül pozitív hír, hogy annyira foglaltak ezek a járatok, hogy az állami támogatásról kiállított számla ennek még a felét sem éri el. 600 ezer euró körül van, aminek már a többszörösét megkerestük ezen a projekten” – mondta Ráž.

A fejlesztési tervek miatt a minisztérium nem tervezi, hogy osztalékot fizet a repülőtér nyereségéből. „Ez már nem egy kis regionális repülőtér, ahova elég volt kimenni 45 perccel az indulás előtt” – mutatott rá Ráž, és minden utast felszólított, hogy legalább két órával korábban legyen ott. „Újabb beléptetőkapukat biztosítunk a rendőrségnek, hogy gyorsítsuk az útlevél-ellenőrzést, a belügyminiszter pedig ígéretet tett a rendőri állomány későbbi bővítésére” – tette hozzá.

Dušan Novota elmondta,

pénteken megvolt az idei kétmilliomodik utasuk, tavaly egész évben összesen 2,4 millió volt. Az idei várakozás 4 millió fő.

„Az utasáradat miatt vannak a késések. Ez olyan új tapasztalat számunkra, amilyenre eddig nem volt példa” – mondta Novota.

A legfontosabbnak azt tartja, hogy minden tapasztalatot összegezzenek, és ez alapján javítsák ki az utasbeléptetés hibáit. „A két órával korábbi érkezés nem azt jelenti, hogy megérkezem, leparkolok és beülök egy kávézóba. Azt jelenti, hogy két órával az indulás előtt megérkezem, rögtön elintézem az utasfelvételt, és már megyek is fel a biztonsági ellenőrzésre” – magyarázta Novota.

A schengeni zónán kívüli járatoknál ráadásul útlevél-ellenőrzés is van. „Csak ez után fér bele a kávézás az indulásig. Ez sokat segítene nekünk, mert ekkora utasforgalomnál szükségünk van az utasok együttműködésére is” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma