Kistérségi tervezés és adatalapú oktatáspolitika – szakmai fórum a felvidéki magyar iskolahálózatról

A felvidéki magyar közoktatás jelenlegi helyzetét, a demográfiai változások oktatásra gyakorolt hatásait, valamint a jövő kihívásait állította a középpontba a Pro Hungarica Communitate és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által július 3-án, pénteken a komáromi Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában megrendezett szakmai konferencia.

A „Szlovákiai magyar közoktatási atlasz” – kötetbemutató és panelbeszélgetés a magyar közoktatás helyzetéről című rendezvényen oktatáskutatók, szakemberek, demográfusok, geográfusok, intézményvezetők és a felvidéki magyar közélet szereplői közösen keresték a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek hosszú távon meghatározzák a magyar nyelvű oktatás jövőjét Szlovákiában.

A rendezvény résztvevőit elsőként Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke köszöntötte. Beszédében rámutatott, hogy a felvidéki magyar közösségben továbbra is hiányoznak azok az átfogó stratégiai háttéranyagok és szakmai műhelyek, amelyek hosszú távon segíthetnék a magyar közoktatás fejlesztését, miközben az oktatási rendszer előtt álló kihívások egyre sürgetőbbé teszik a megbízható adatokra épülő döntéshozatalt.

Hangsúlyozta, hogy a Szlovákiai magyar közoktatási atlasz ezért is hiánypótló munka:

A kötet nem csupán naprakész statisztikai adatokat közöl, hanem feltárja azok összefüggéseit, és fontos támpontokat nyújt a magyar oktatás jövőjének tervezéséhez.

Kiemelte, hogy az atlasz segítségével kirajzolódnak a közoktatás főbb trendjei, a regionális különbségek, valamint a demográfiai, migrációs és asszimilációs folyamatok hatásai, így az oktatásszervezés és az intézményfenntartás számára is nélkülözhetetlen szakmai alapot jelent.

Az SZMPSZ elnöke végül köszönetét fejezte ki a kötet szerzőinek, méltatva azt a tudományos és közösségi értékű munkát, amelyet a felvidéki magyarság jövőjének szolgálatában végeztek.

A jelenlévőket ezt követően Szabó Tibor, a Pro Hungarica Communitate elnöke köszöntötte, aki ismertette a tavaly év végén létrejött civil szervezet célkitűzéseit és küldetését.

Beszédében hangsúlyozta, hogy

a Pro Hungarica Communitate olyan, a felvidéki magyarság jövője szempontjából meghatározó kérdésekkel kíván foglalkozni, amelyekhez kutatásokkal, elemzésekkel, közvélemény-kutatásokkal és szakmai háttéranyagokkal tud hozzájárulni a közösségi és érdekképviseleti munkához.

Rámutatott, hogy a most bemutatott Szlovákiai magyar közoktatási atlasz egy másfél évtizedes kutatómunka eredménye, amely különösen időszerű a magyar oktatást érintő demográfiai és finanszírozási kihívások közepette. Kiemelte: a felvidéki magyar közösségnek saját, adatokra épülő koncepcióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan képviselhesse érdekeit, ebben pedig a kötet és a szakmai konferencia egyaránt fontos támpontot jelenthet.

A program középpontjában a frissen megjelent Szlovákiai magyar közoktatási atlasz bemutatása állt, amely a magyar közoktatás helyzetét térképek, statisztikai adatok és elemzések segítségével tárja az olvasók elé. A kötetbemutatót követően Tátrai Patrik geográfus, a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársa tartott plenáris előadást „Szlovákiai magyar társadalmi folyamatok a tanulói létszámok tükrében – amit a térképek mutatnak” címmel.

Tátrai Patrik előadásában kiemelte, hogy

a kötet egy másfél évtizedet felölelő kutatómunka eredménye, amely a 2010 és 2024 közötti időszak tanulói létszámadatai alapján nyújt átfogó képet a szlovákiai magyar közoktatás helyzetéről.

Hangsúlyozta, hogy az oktatás jóval túlmutat az intézményrendszeren: meghatározó szerepet játszik az etnikai szocializációban és a magyar identitás megőrzésében, ezért a vizsgált folyamatok egyben a felvidéki magyar közösség jövőjéről is képet adnak.

Mint fogalmazott,

a kutatás elsősorban makroszintű összefüggések feltárására vállalkozott, ugyanakkor a helyi oktatásszervezés számára is értékes támpontokat kínál.

Az előadó mások mellett rámutatott, hogy míg a magyar nyelvű óvodákba járó gyermekek száma a vizsgált időszakban növekedett – elsősorban jogszabályi és adminisztratív változásoknak köszönhetően –, addig az általános iskolákban már a kedvezőtlen demográfiai folyamatok tükröződnek, a magyar tanulók létszáma összességében csökkent.

Hozzátette, hogy

a legkedvezőtlenebb tendencia a középiskolai oktatásban figyelhető meg, ahol 2010 és 2021 között jelentős visszaesés következett be, ugyanakkor az elmúlt években már stabilizálódni látszik a helyzet.

Tátrai Patrik felhívta a figyelmet arra is, hogy az adatok egyre markánsabb területi különbségeket jeleznek:

Felértékelődnek a városi iskolák, miközben több falusi intézmény tanulólétszáma csökken, emellett a magyar iskolákban folyamatosan nő a nem magyar nemzetiségű, jellemzően vegyes családokból érkező gyermekek aránya.

Előadása végén hangsúlyozta, hogy a kötet nem csupán diagnózist ad a felvidéki magyar közoktatás jelenlegi állapotáról, hanem olyan adatbázist és elemzési alapot is biztosít, amelyre a jövő oktatáspolitikai döntései és a magyar iskolahálózat hosszú távú fejlesztése is épülhet.

A rendezvény panelbeszélgetéssel folytatódott, ahol a résztvevők „A szlovákiai magyar közoktatás helyzete az átalakuló demográfiai, jogi és intézményi keretek közt” témakör mentén elemezték a magyar iskolahálózat előtt álló kihívásokat, valamint azokat a lehetséges irányokat, amelyek a felvidéki magyar oktatás hosszú távú megőrzését és minőségi fejlesztését szolgálhatják.

A beszélgetést Rákóczi Krisztián politológus moderálta, a résztvevők Fodor Attila oktatáskutató, Kapitány Balázs demográfus és Szarka László történész voltak.

A diskurzus egyik központi eleme a kistérségi, mezoszintű oktatástervezés szükségessége volt.

A megszólalók szerint a makroszintű döntések és a mikroszintű helyi működés között hiányzik egy hatékony köztes szint, amely képes lenne a demográfiai adatokra építve előre jelezni az óvodai és iskolai kapacitások alakulását.

A beszélgetés résztvevői hangsúlyozták, hogy a jelenlegi rendszerben a számok mögötti valóság – például a nemzetiségi arányok változása vagy az intézmények belső átalakulása – sokszor rejtve marad, ami félreértésekhez vezethet a közbeszédben és a döntéshozatalban is.

A résztvevők kiemelték a regionális különbségek erősödését:

a Csallóköztől a szórványvidékekig eltérő problémák jelentkeznek, a szlovák betelepülés, az intézménybezárások, valamint a roma tanulók integrációja más-más súllyal jelenik meg az egyes térségekben.

A panelbeszélgetésben többek között elhangzott, hogy nincs egységes megoldás, a beavatkozásoknak a helyi sajátosságokra kell épülniük, miközben szükség van a szereplők közötti nagyobb bizalomra és együttműködésre is.

A beszélgetés kitért a roma tanulók oktatásának komplex kihívásaira is, ahol a résztvevők egyszerre beszéltek integrációról, szegregációs kockázatokról és a szülői döntések szerepéről.

Elhangzott, hogy

a magyar oktatásban egyre inkább kirajzolódik egy kettészakadó társadalmi szerkezet, miközben hiányzik a stabil középréteg, amely a közösségi kohéziót erősíthetné.

Szóba került az oktatási támogatások rendszere is, amely kapcsán felvetődött, hogy a jelenlegi, inkább egyéni alapú „finanszírozási” modell helyett nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az intézményi fejlesztéseknek és a stratégiai tervezésnek.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy

a jövő egyik kulcskérdése a kistérségi együttműködés megerősítése, valamint egy rugalmasabb, de strukturáltabb oktatási autonómia irányába való elmozdulás lehet.

A panelbeszélgetés végkövetkeztetése szerint a felvidéki magyar oktatás jövője csak akkor biztosítható, ha az adatalapú tervezés, a térségi gondolkodás és az intézményi együttműködés egyszerre erősödik meg, miközben a rendszer képes reagálni a gyorsan változó demográfiai és társadalmi folyamatokra.

A panelbeszélgetés záró szakaszában a résztvevők a hallgatóság által feltett kérdésekre reagáltak, amelyek az oktatási-nevelési támogatások rendszerére, az intézményi együttműködés lehetőségeire, valamint a demográfiai és társadalmi változások oktatásra gyakorolt hatásaira irányultak. A válaszokban többek között a kistérségi szintű tervezés, az együttműködési kultúra erősítése, valamint az adatalapú oktatáspolitikai döntéshozatal szükségessége is hangsúlyosan megjelent.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke az esemény záróbeszédében a kötet elkészítésében részt vevő szakemberek munkáját és a közös szakmai együttműködést méltatta, hangsúlyozva annak közösségi hasznosíthatóságát is.

Kiemelte, hogy

az elmúlt időszakban több olyan intézményi és szakmai kezdeményezés is létrejött, amely a felvidéki magyar oktatás szereplőit közös gondolkodásba és cselekvésbe tudja bevonni.

A Magyar Szövetség elnöke az együttműködés kultúrájának erősítését jelölte meg egyik legfontosabb feladatként, amely szerinte alapfeltétele a közösségi stratégiák sikeres megvalósításának.

A Komáromban megvalósult rendezvény mások mellett rámutatott arra, hogy a felvidéki magyar közoktatás jövője csak adatalapú elemzésekre, térségi szintű tervezésre és intézményközi együttműködésre építve biztosítható, miközben a szakmai párbeszéd és a közös stratégiai gondolkodás kulcsszerepet játszik a hosszú távú megmaradás feltételeinek kialakításában.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma