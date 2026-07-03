Közel 400 ezer eurós fejlesztés indul a Komáromi Művészeti Alapiskolában

Jelentős felújítás kezdődött a Komáromi Művészeti Alapiskola mindkét épületszárnyában. A munkálatok teljes egészében az önkormányzat saját költségvetéséből valósulnak meg, közel 400 ezer eurós beruházás keretében.

A Jókai utcai történelmi épület homlokzata az elmúlt évek során jelentősen károsodott, ezért időszerűvé vált a felújítása. A munkálatok során kijavítják a sérült homlokzatot, amely a korábbi műemlékvédelmi kutatások eredményei alapján egységes fehér színt kap.

A felújítás szervesen kapcsolódik a tavaly elvégzett restaurálási munkákhoz, amikor az épület eredeti ablakait újították fel. Akkor a redőnyök helyreállítása mellett több mint 150 éves öntött üvegeket is sikerült megmenteni és restaurálni.

A beruházás a Nyár utcai modern épületszárnyat is érinti. A tetőszerkezet javítása és hőszigetelése mellett kicserélik a nyílászárókat, valamint elkészül az épület homlokzati hőszigetelése is. A fejlesztéseknek köszönhetően az iskola energiahatékonyabbá válik, miközben külső megjelenése is jelentősen megújul.

A történelmi épület felújítása mintegy 40 ezer euróba kerül, míg a modern szárny korszerűsítése 340 ezer euróból valósul meg. A közel 400 ezer eurós beruházást teljes egészében Komárom önkormányzata finanszírozza saját költségvetéséből.

A Komáromi Művészeti Alapiskola a város egyik legnépszerűbb oktatási intézménye: a most zárult tanévben közel 1100 diák tanult itt. Az iskola magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusai a zene, a képzőművészet és számos más művészeti ág területén biztosítanak magas színvonalú oktatást. A mostani beruházás hosszú távon is hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény korszerű és méltó körülmények között működhessen.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma