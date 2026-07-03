Home Kitekintő Mérsékelten csökkent a Magyarország felett átrepülő légi forgalom az első fél évben
Kitekintő

Mérsékelten csökkent a Magyarország felett átrepülő légi forgalom az első fél évben

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A magyar léginavigációs szolgáltató adatai szerint 2026 első hat hónapjában összesen 452 414 átrepülő járat haladt át a magyar légtérben, 1,8 százalékkal kevesebb mint egy éve – közölte a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. az MTI-vel.

Idén az eddigi legforgalmasabb hónap a június volt, amikor 97 232 légi jármű repült el az ország felett.

Hozzátették,

az átrepülő forgalom csökkenése elsősorban az olyan nemzetközi légi közlekedést érintő geopolitikai eseményekkel magyarázható, mint a Közel-Keleten kialakult konfliktus, illetve egyes légterek időszakos korlátozása.

Ezen túl a légitársaságok útvonal-optimalizálási döntései az Európa és a közel-keleti régió közötti légiforgalom egy részének átrendeződéséhez vezettek – írták.

Február végéig a várakozásokkal összhangban nőtt a kezelt járatok száma, majd a közel-keleti konfliktus kirobbanása után a forgalom csaknem 5,3 százalékkal csökkent minden hónapban a korábbi évihez képest. A HungaroControl márciustól júniusig 320 ezer gépet kezelt, szemben az egy évvel korábbi 338 ezerrel.

Közleményükben rámutattak,

a közel-keleti helyzet miatt egyes forgalmi áramlatok átrendeződtek, ami a magyar légtérben is éreztette hatását. A HungaroControl június végéig több mint 8 ezer átrepülő géppel kezelt kevesebbet, mint 2025-ben, ez a volumen 7 százalékkal kisebb az idei várakozásokhoz képest. Március és június között tíz százalékkal mérséklődött a forgalom.

Azt írták, a mérsékeltebb forgalom ellenére Magyarország továbbra is az európai légi közlekedési hálózat egyik meghatározó tranzitútvonala maradt.

A HungaroControlnak tulajdonítható késések volumene az első fél évben az Eurocontrol adatai szerint a tavalyi jelentős késéscsökkentéshez viszonyítva is harmadára esett a tavalyi év azonos időszakához képest.

Jelezték, a magyar léginavigációs szolgáltató szakemberei június végéig 3,7 százalékkal több Budapestre érkező és induló járatot kezeltek, mint tavaly. A fővárosi légikikötő forgalmát jelentősen növelte az UEFA Bajnokok Ligája-döntője is, a legforgalmasabb napon 759 le- és felszálló légi jármű fordult meg a budapesti repülőtéren, ezzel megdőlt a korábbi abszolút napi csúcs.

A repüléstájékoztatók 28 830 kisgépes mozgást kezeltek az első fél évben, ez az adat szinte megegyezik a tavalyival.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megnyílt az idei Rákóczi Szabadegyetem Sátoraljaújhelyen

Magyarország több települése levendulaillattal várja a látogatókat

Egymást érik a Rákóczi Szövetség nyári programjai

Ismét életre kel Drégely vára: hétvégén rendezik meg...

A legfrissebb EP-felmérés szerint a magyarok az uniós...

Mától csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért...

Magyarországon a Semmelweis-nap munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak

Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán

Az új minisztériumban kap helyet a nemzetpolitika

Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma