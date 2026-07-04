Az elvégzett munkára és a személyes jelenlétre építi őszi kampányát a Magyar Szövetség

Kampányindító pikniket tartott a Magyar Szövetség Martoson. A rendezvényre a párt helyi elnökei, polgármesterei, országos és járási elnökségi tagjai, megyei képviselőjelöltjei és polgármesterjelöltjei kaptak meghívást. A tanácskozás középpontjában az októberi helyi és megyei önkormányzati választások, az elmúlt időszak eredményei és a következő hónapok kampányfeladatai álltak.

Az őszi választások kihívásairól szóló megyei kerekasztal-beszélgetést Szabó Tibor vezette, aki Hájos Zoltán megyei képviselőt és Csenger Tibor megyei alelnököt kérdezte az elmúlt választási időszak tapasztalatairól, az elért eredményekről és a még megoldásra váró feladatokról.

Hájos Zoltán emlékeztetett arra, hogy az önkormányzati választásokat október 24-én tartják, a jelöltlistákat pedig augusztus 24-ig kell leadni. A Nagyszombat megyei képviselő-testületben jelenleg nyolc dunaszerdahelyi és hat galántai járási magyar képviselő dolgozik együtt. Szerinte ez a létszám adja meg azt a politikai súlyt, amelynek segítségével a régió fejlesztési érdekeit érvényesíteni tudják.

Úgy vélte, a négy évvel ezelőtti siker egyik alapja az volt, hogy a jelöltek végigjárták a járás településeit, és kisebb közösségek előtt is bemutatták céljaikat. A következő kampányban is meg kell értetni a választókkal, hogy

a Magyar Szövetség jelöltjeinek csapatként történő támogatása biztosíthat erős képviseletet a megyei döntéshozatalban.

Hájos szerint az elmúlt időszakban folyamatosan haladtak az utak, a középiskolák, valamint a szociális és kulturális intézmények felújításával. Európai uniós forrásokat, megyei megtakarításokat és hitelforrásokat is felhasználtak. Példaként említette a Csallóközi Múzeum felújítását és bővítését, valamint a Dunaszerdahelyi járás szociális intézményeinek korszerűsítését.

Hangsúlyozta: ezeket az eredményeket a választások előtt ismét be kell mutatni, mert az emberek rövid idő után természetesnek veszik a felújított utakat és intézményeket, és könnyen elfelejtik, milyen állapotban voltak korábban.

Csenger Tibor a Nyitra megyei tapasztalatokról beszélt. Elmondása szerint

a magyar képviselők az elmúlt három választási időszakban az ellenzéki helyzetből fokozatosan a megye legerősebb frakciójává váltak.

A jelenlegi ciklusban olyan létszámmal rendelkeznek, amely nélkül a megye vezetése nem tud fontos döntéseket meghozni.

Csenger szerint a választási időszakra vállalt feladatok mintegy kilencven százalékát teljesítették. Új elemként vezették be a megye 354 településének évi ötezer eurós támogatását, ami összesen évi 1,77 millió eurót jelent. A megye 25 millió eurós hitelből harminc beruházást is betervezett: ezek közül tizenöt már befejeződött, nyolc folyamatban van, a többi pedig előkészítés alatt áll.

A következő időszak egyik fontos feladatának a szociális ellátás fejlesztését és új férőhelyek létrehozását nevezte. Szólt a Lévai járás két választókerületre osztásának tervéről, valamint az ipolysági, párkányi, zselízi és érsekújvári magyar középiskolai oktatás megerősítéséről is. Szerinte ezekben a régiókban olyan iskolaközpontokat kell kialakítani, amelyek segíthetik a magyar diákok anyanyelvi oktatásban való megtartását.

A beszélgetés során a megyei hatáskörökön túlmutató ügyek is előkerültek. A résztvevők fontosnak nevezték egy észak–déli közlekedési kapcsolat kiépítését Nagyszombat és Nyitra megye területén, mivel a tranzitforgalom jelenleg nagyrészt a megyei utakat terheli. Szóba került az első osztályú utak fenntartásának átalakítása, az öntözőrendszerek felújítása, a falvakban található üres családi házak megvásárlásának és korszerűsítésének támogatása, valamint a vasúti közlekedés fejlesztése is.

Hájos Zoltán arra is figyelmeztetett, hogy a szélerőművek telepítése korlátozhatja az érintett települések későbbi terjeszkedését. Úgy vélte, a megújuló energiaforrások használatánál a helyi adottságokat és a településfejlesztési szempontokat is figyelembe kell venni.

A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy több ilyen kérdés már nem oldható meg megyei hatáskörben. Ezek érvényesítéséhez parlamenti, illetve kormányzati szintű magyar képviseletre lenne szükség. Az önkormányzati választásra ezért nemcsak önálló megmérettetésként, hanem a következő parlamenti választás előkészítéseként is tekintenek.

Gubík: az eredményeket el is kell juttatni a választókhoz

Gubík László elnöki értékelőjében a kampány központi üzenetével, a jelöltek feladataival és a párt előtt álló kihívásokkal foglalkozott. Elmondása szerint a Magyar Szövetségnek megközelítőleg nyolcvan megyei képviselőjelöltje van. Ugyanakkor úgy értékelte, hogy a pártnak még erősítenie kell a belső összetartást és a közös rendezvényeken való részvételt.

A kampány „Ránk számíthat” jelmondatáról azt mondta: egyszerre utal az elmúlt évek munkájára és annak folytatására. Az utak, kompok, múzeumok, könyvtárak, gimnáziumok és szakközépiskolák fejlesztése szerinte azt mutatja, hogy a magyar párt képviselőire eddig is lehetett számítani.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eredmények önmagukban nem elegendőek. Azokat következetesen be is kell mutatni a választóknak, ezért a jelöltektől erőteljesebb online jelenlétet, több videót és bejegyzést vár. Ezzel párhuzamosan a személyes kampányt, a házról házra járást és a közvetlen találkozásokat is nélkülözhetetlennek nevezte.

Becslése szerint a Magyar Szövetség mintegy ötszáz, magyarok által lakott településen indít önkormányzati jelölteket. Ha településenként átlagosan öt jelölttel számolnak, ez hozzávetőleg 2500 jelöltet jelent. Amennyiben mindegyikük tíz segítőt von be, és minden segítő tíz választóval beszél, összesen mintegy 250 ezer emberhez juthat el személyesen a párt üzenete.

Gubík szerint a helyi és megyei választási sikert össze kell kapcsolni a következő parlamenti választással. A cél az, hogy a Magyar Szövetség megőrizze pozícióját az ország legerősebb regionális beágyazottságú pártjaként, majd erre építve térjen vissza az országos politikába.

A pártelnök a belső fegyelem fontosságáról is beszélt. Kijelentette: a vitákat és kritikákat a párton belül őszintén meg kell beszélni, a megszületett járási döntéseket azonban ezt követően egységesen kell támogatni. Úgy fogalmazott, hogy a választási kampányban maximális egységet kell mutatniuk.

A piknik végén arra kérte a jelölteket és a párt tisztségviselőit, hogy az előttük álló hónapokban személyes jelenléttel, következetes kommunikációval és összehangolt munkával készüljenek az októberi választásokra. Szerinte az őszi eredmény nemcsak a helyi és megyei képviselet jövőjét határozza meg, hanem azt is, milyen eséllyel indulhat a Magyar Szövetség a következő országos megmérettetésen.

SZE/ZVN/Felvidék.ma