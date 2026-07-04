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Ezer Székely Leány Napja és a férfiak elsőszombati rózsafüzére – képriport Csíksomlyóról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: HA/Felvidék.ma

Július első szombatján ismét ünneplőbe öltözött Csíksomlyó, ahol több ezer résztvevő gyűlt össze az Ezer Székely Leány Napján. A hagyományőrző rendezvény évről évre a székely népi kultúra, a keresztény hit és a közösségi összetartozás egyik legszebb ünnepe, amelyre a Kárpát-medence számos vidékéről érkeznek népviseletbe öltözött családok és hagyományőrző csoportok.

A csíksomlyói kegyhely és a Nyereg egész nap megtelt élettel: ünnepi szentmise, néptáncbemutatók, népzenei előadások és közös táncok idézték meg őseink örökségét. A színpompás viseletek, a gyermekek mosolya és a közösen átélt élmények ismét bizonyították, hogy hagyományaink ma is élő, közösségformáló erőt jelentenek.

A rendezvény lelki mélységét gazdagította a férfiak elsőszombati rózsafüzér-imádsága, amelyen sokan együtt könyörögtek a családokért, a nemzetért és a békéért.

A közös ima tanúságot tett arról, hogy a hit és a hagyomány egymást erősítve adnak kapaszkodót a mai ember számára.

Képriportunk a nap legszebb pillanatait mutatja be: a csíksomlyói Nyereg különleges hangulatát, a népviseletek sokszínűségét, az ünneplő közösséget és azokat a meghitt perceket, amelyek ismét emlékeztettek bennünket arra, hogy múltunk értékei a jövőnk alapjai is.

HA felvételei

Felvidék.ma

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