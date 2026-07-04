Mesterséges intelligenciával fejlesztenék a nyitrai tömegközlekedést

Nyitra városa mesterséges intelligencia segítségével kívánja fejleszteni a városi tömegközlekedést (MHD). Az önkormányzat mesterséges intelligenciát és passzív Wi-Fi-érzékelőket vet be annak érdekében, hogy anonim módon mérje fel az autóbuszok kihasználtságát, valamint elemezze az utazási szokásokat.

A városháza tájékoztatása szerint a projekt célja, hogy a jelenleginél pontosabb adatokat gyűjtsenek arról, hány utas veszi igénybe az egyes járatokat, hol szállnak fel és le, illetve hogyan közlekednek a városi tömegközlekedési hálózaton belül.

Az így nyert információk lehetővé teszik a szakemberek számára, hogy

hatékonyabban tervezzék meg a járathálózatot, optimalizálják a menetrendeket, valamint jobban kihasználják a járművek kapacitását.

A kezdeményezés a RAPTOR 2026 (Rapid Applications for Transport) program része, amelyet idén júliustól decemberig valósítanak meg valós üzemi körülmények között. A kísérleti időszak során Nyitra egy startupvállalkozással működik együtt a technológia tesztelésében, az összegyűjtött adatok kiértékelésében, valamint annak felmérésében, hogy a megoldás milyen mértékben járulhat hozzá a közösségi közlekedés további fejlesztéséhez.

Nyitra egyike annak a 14 európai városnak, amely csatlakozott a programhoz. A RAPTOR az EIT Urban Mobility innovációs kezdeményezése, amely az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) – az Európai Unió egyik szervezete – égisze alatt működik.

A program célja, hogy

az önkormányzatokat innovatív startupokkal, valamint kis- és középvállalkozásokkal kapcsolja össze, amelyek közösen dolgoznak a városi közlekedés konkrét kihívásaira adható, a gyakorlatban is tesztelhető megoldásokon.

A RAPTOR keretében megvalósuló projektek a városi mobilitás számos területét érintik: az elektromobilitástól és az intelligens parkolástól kezdve a közlekedésbiztonságon át egészen a városi logisztikáig és az adatvezérelt döntéshozatalig. A közös cél, hogy az innovatív megoldásokat közvetlenül a városi környezetben próbálják ki, és sikeres tesztelés esetén elősegítsék azok szélesebb körű gyakorlati alkalmazását.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk