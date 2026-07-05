A Komáromi Jókai Színház is díjat kapott a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválján

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata kapta a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját Sopro – Suttogás a sötétben című előadásáért, amelyet Bocsárdi László rendezett.

A szervezők közleménye szerint a szombaton véget ért fesztivál idén is a határon túli és az anyaországi magyar színházak legizgalmasabb előadásait és alkotóit gyűjtötte egybe. A három játszóhelyen – a Várszínpadon, a Zsinagógában és a Művelődési Központban – összesen 23 versenyelőadást láthatott a közönség.

A fesztiválra tizenhét városból érkeztek társulatok:

Aradról, Beregszászról, Budapestről, Debrecenből, Dunaújvárosból, Kézdivásárhelyről, Kolozsvárról, Komáromból, Marosvásárhelyről, Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, Szabadkáról, Szatmárnémetiből, Szegedről, Székelyudvarhelyről, Temesvárról és Újvidékről.

Az idei versenyprogramban a Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói is bemutatkoztak.

Délelőttönként szakmai beszélgetéseket rendeztek, a fiatal szakírókat a Villám-Workshop segítette, emellett a Tér és idő játéka a színházban című műhelymunka is fontos szakmai fóruma volt a találkozónak Bélai Marcel rendező és Kozma Gábor Viktor színésztréner vezetésével.

A zsűri tagja volt Léner András színházi rendező, egyetemi oktató; Gilbert Edit irodalomtörténész, kritikus, műfordító; Pregitzer Fruzsina színművész, Szabó Attila színháztörténész, tanár; valamint Györgyi Kata, a Debreceni Egyetem kulturális mediáció mesterszakos hallgatója.

Az idei fesztiválon új elismerést alapítottak. A Kovács Dezső nívódíj Kovács Dezső kritikus, esztéta, újságíró emlékét őrzi, aki hosszú éveken át meghatározó résztvevője volt a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának: vezette a workshopot, rendszeres szakmai hozzászólóként és állandó résztvevőként kísérte figyelemmel a fesztivál munkáját.

A fesztivál záróünnepségén Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, míg a szakmai zsűri nevében Léner András a zsűri elnöke értékelte az idei seregszemlét. Ezt követően közösen adták át a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának díjait.

A fesztivál fődíját a legjobb előadásért Tiago Rodrigues Sopro – Suttogás a sötétben című darabjáért a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat kapta. A legjobb társulat a Nagyváradi Szigligeti Színház lett Kincses Réka és Enyedi Éva Villámcsapottak című darabjával, a legjobb rendezésért Mohácsi Jánost díjazták Závada Pál, Mohácsi István és Mohácsi János Egy piaci nap című darabjáért, amelyet a Komáromi Jókai Színház adott elő.

A legjobb női alakításért járó Kovács Dezső nívódíjat Mészáros Crnkovity Gabriella kapta (Urbán András: Utópia, Újvidéki Színház), a legjobb férfi alakításért a Kisvárdai Várszínház Díját megosztva ítélték oda Harsányi Attilának (Raymond Fitzsimons-Tapasztó Ernő: Kean, Aradi Kamaraszínház) és Galló Ernőnek (Székely Csaba: Egy diktátor születése, Yorick Stúdió, Marosvásárhely).

A legjobb női epizódszereplő Moldován Blanka (Tiago Rodrigues: Sopro – Suttogás a sötétben, Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata), a legjobb férfi epizódszereplő Ferenci Attila (Gogol: Revizor, a budapesti Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója) lett.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium színészi életműdíját Méhes Kati (Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat) és Varga József (Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház) vehette át.

A Kisvárdai Várszínház Teplánszky-díját, amely a legígéretesebb pályakezdőnek jár, Lajter Márkó kapta (Ernesztó, Purosz Leonidas: Szakadás, Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház), a legjobb színpadi adaptációért Solt Róbertet ismerték el (Galló Olga: Babilon dosszié, Orlai Produkció), a legjobb kortárs dráma Elise Wilk: Alaszka című darabja lett Sebestyén Aba rendezésében (Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, Yorick Stúdió), a legjobb díszletért Szőke Zsuzsit díjazták (Lev Birinszkij -Bélai Marcel-Kiliti Krisztián: Bolondok tánca, Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy).

A Debreceni Színházfüggők Társasága a tehetséges fiatalokat elismerő Titán-díjat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színészhallgatóinak adományozta a Jacob szobája című előadásban nyújtott teljesítményért.

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MTI/Felvidék.ma