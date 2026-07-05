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Alig haladta meg a 16 százalékot a részvételi arany a népszavazáson

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Az összes szavazókörben leadott szavazatok összeszámlálása után 16,13 százalékos volt a részvételi arány a szombati népszavazáson. Ez az egyik legalacsonyabb részvételi arány az önálló Szlovákia történetében eddig megtartott népszavazásokon.

A szombati referendum ezért érvénytelen

– derül ki a Statisztikai Hivatal által közzétett nem hivatalos eredményből.

A nem hivatalos eredmények szerint a 4 369 989 regisztrált, választásra jogosult állampolgár közül 705 227-en vettek részt az önálló Szlovákia történetének tizedik népszavazásán. 698 757 érvényes szavazatot adtak le. Külföldről 5218-an szavaztak.

Arra a kérdésre, hogy a lakosok egyetértenek-e az életjáradék eltörlésével, például Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnökével, a szavazók 93,43 százaléka válaszolt igennel, 5,32 százalékuk nemmel. A második kérdésre, hogy egyetértenek-e a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség újbóli felállításával, a résztvevők 92,23 százaléka igennel, 6,07 százaléka nemmel válaszolt. Martin Nemky, a Statisztikai Hivatal (ŠÚ) elnöke közölte, a legmagasabb, 21,84 százalékos részvételt Pozsony megyében regisztrálták, a legalacsonyabbat, 13,4 százalékost Kassa megyében.

A szombati népszavazáson két kérdésről dönthetett a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása volt.

A járások közül a Szenci járásban volt a legmagasabb, 24,18 százalékos részvétel, a legalacsonyabb, 7,91 százalékos a Nagyrőcei járásban.

A népszavazás kiírására vonatkozó petíciót a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

Három kérdést feltevését szorgalmazta a párt, de a választási ciklus lerövidítésére vonatkozó végül nem került a kérdések közé. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint ez a kérdés ugyanis nem lett volna összhangban az alkotmánnyal.

A rendőrség tájékoztatása szerint a népszavazás komolyabb incidensek nélkül zajlott, a választási bizottságok is zökkenőmentesnek értékelték a voksolást Az Alkotmány szerint a népszavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele részt vesz rajta, és a résztvevők több mint fele támogatja a szavazásra bocsátott kérdést.

TASR/Felvidék.ma

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