Pőthe Laura győzelmével zárult a jubileumi Felvidéki Vágta

Tizedik alkalommal népesült be lovasokkal, hagyományőrzőkkel és érdeklődőkkel a sikabonyi reptér. A jubileumi Felvidéki Vágta győztese Pőthe Laura, Dunaszerdahely lovasa lett, a versenyzők pedig nemcsak teljesítményükkel, hanem sportszerűségükkel is emlékezetessé tették a rendezvényt.

Már a délelőtti órákban sokan kilátogattak a sikabonyi reptérre, ahol tizedik alkalommal rendezték meg a Felvidéki Vágtát. Tíz órakor megnyílt a 100 Kézműves Vására, majd Farkasházi Réka és a Tintanyúl adott gyerekkoncertet. Délben a Dunaág–Ágacska Néptáncegyüttes műsora teremtett ünnepi hangulatot, ezt követően pedig a Szombathelyi Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület látványos felvonulása jelezte a jubileumi rendezvény hivatalos kezdetét.

A megnyitón Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere köszöntötte a résztvevőket, köztük Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét, valamint a vágtán lovasaikkal és huszárjaikkal képviselt települések polgármestereit és képviselőit.

Hájos Zoltán felidézte: amikor tizenkét évvel ezelőtt megfogalmazódott a Felvidéki Vágta dunaszerdahelyi megrendezésének gondolata, még nem tudhatták, hogy 2026-ban már a tizedik alkalmat ünnepelhetik. Bár a koronavírus-járvány miatt néhány évben elmaradt a rendezvény, mára a város és a régió egyik jelentős közösségi eseményévé vált.

A polgármester hangsúlyozta,

hogy a Felvidéki Vágta nemcsak a lovakról és a lovasokról, hanem a közösségek összekapcsolásáról is szól. A versenyzők egy-egy települést képviselnek, mögöttük pedig ott állnak a szurkolók, a családok, a barátok és a helyi közösségek.

Kiemelte annak fontosságát is, hogy a gyermekek olyan rendezvényeken vehessenek részt, amelyek hozzájárulnak a magyar nyelv, a kultúra, a hagyományok és a közösségi élmények megőrzéséhez.

Hájos Zoltán köszönetet mondott Bóna Erzsébet főszervezőnek, a támogatóknak, a közreműködőknek és mindazoknak, akik részt vállaltak a jubileumi esemény megszervezésében.

Berényi József beszédében elmondta: az elmúlt években rendszeresen jelen volt a Felvidéki Vágtán, mert olyan színvonalas rendezvénynek tartja, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és erősíti a közösséget. Hozzátette, Nagyszombat megye évek óta támogatja a programot.

A megye alelnöke kitért a magyar lovas hagyományokra is. Mint mondta, a ló, a lovassport és a huszárhagyomány különleges helyet foglal el a magyarság életében.

A huszárok a magyar történelmi emlékezet meghatározó alakjai, örökségüket pedig a Felvidéki Vágtához hasonló rendezvények is továbbéltetik.

Tizenöt lovas állt rajthoz a felnőttek versenyében

A megnyitót követően megkezdődtek az előfutamok, amelyekben eldőlt, kik kerülhetnek be az esti döntőbe. A felnőtt mezőnyben összesen tizenöt lovas állt rajthoz.

Az első futamban Királyrév képviseletében Rostás Zsolt indult O’Bajan Pinty nevű lovával, Szentmihályfa színeiben Wiedermann Károly versenyzett Hancoc Brown Happiness nyergében, Patonyrétet pedig Veszelovszki Réka képviselte Karamellel. A futamból Wiedermann Károly és Veszelovszki Réka jutott tovább.

A második előfutamban Czakó Norbert Nyírágó képviseletében Rafával, Pőthe Zoltán Nagyszarva színeiben Dorelainnel, Lukács Jázmin pedig Nagymegyer lovasaként Kövespataka Pártával indult. Közülük Pőthe Zoltán biztosította helyét a döntőben.

A harmadik futamban Garai Roland Tallóst képviselte Roven Rolexszel, Pőthe Laura Dunaszerdahely színeiben Teresiannal, Szelle Tibor pedig Nagyabony lovasaként Bacardival vágott neki a távnak. A legjobb időt Pőthe Laura érte el, így ő is bekerült a fináléba.

Az esti döntőben Wiedermann Károly, Veszelovszki Réka, Pőthe Zoltán és Pőthe Laura mérte össze tudását a X. Felvidéki Vágta bajnoki címéért.

A felnőttek versenye mellett a Kishuszár Vágta és a Huszárgyerek Vágta döntőjét is megtartották, amelyekben a fiatal lovasnemzedék képviselői álltak rajthoz.

Pőthe Laura nyerte a jubileumi vágtát

A versenynap végén Dunaszerdahely lovasa, Pőthe Laura szerezte meg az első helyet. A második helyen Veszelovszki Réka végzett, míg a dobogó harmadik fokára Wiedermann Károly állhatott fel.

A X. Felvidéki Vágta végeredménye:

Pőthe Laura, Dunaszerdahely lovasa Veszelovszki Réka Wiedermann Károly

A versenyzők bátorságukkal, kitartásukkal és sportszerűségükkel is hozzájárultak ahhoz, hogy a jubileumi Felvidéki Vágta emlékezetes lovasünneppé váljon.

Egész napos program várta a közönséget

A futamok közötti időszakban is folyamatos programok szórakoztatták a közönséget. DJ Dominique családi Fergeteg Partyja után a Győri Ördöglovasok mutatták be látványos lovas műsorukat, majd a Feinschmeckers zenekar lépett színpadra Legendák nyomában című koncertjével.

A Csallóközi ízek utcájában a régió jellegzetes ételeit, borait és pálinkáit kínálták, a 100 Kézműves Vásárán pedig egyedi, kézzel készített portékákból válogathattak a látogatók. A gyermekeket korabeli fajátékok, jurta, lovaglási lehetőség, állatsimogató és különböző foglalkozások várták.

A délután további részében a Csallóközi Lovasíjászok csatajelenetét is láthatta a közönség. A döntőket Kiripolszky Péter előadásában a Vágtahimnusz, majd az eredményhirdetés és az ünnepélyes díjátadó követte.

Az esti szórakozásról Kovács Koppány koncertje, majd a Retro Fergeteg Party gondoskodott. A programban a Shygys, Betty Love, Soltész Rezső és DJ Thomx is közreműködött, a jubileumi napot pedig DJ Kabát Music zárta.

A szervezők köszönetet mondtak a résztvevőknek, a támogatóknak, a közreműködőknek és a közönségnek, hogy együtt ünnepelték a lovas hagyományokat és a közösséget.

SZE/Felvidék.ma/dunaszerdahelyi.sk