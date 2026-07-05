Stratégiai válaszokat kerestek a demográfiai kihívásokra Sátoraljaújhelyen

A Rákóczi Szabadegyetem idén július 2. és 5. között várta a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei hálózatának meghatározó tagjait a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba. A négynapos rendezvény középpontjában a külhoni magyar oktatás, a demográfiai folyamatok, az iskolaválasztás, valamint a Rákóczi Szövetség oktatási és ifjúsági programjai álltak.

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor adott otthont július 2. és 5. között a Rákóczi Szabadegyetemnek, amelyen a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei hálózatának meghatározó szereplői, oktatási szakemberek, kutatók és döntéshozók találkoztak és tanácskoztak.

A rendezvény célja az volt,

hogy közösen értékeljék a külhoni magyar közösségeket érintő legfontosabb oktatási és demográfiai kihívásokat, valamint megvitassák az ezekre adható válaszokat.

A szakmai programot a külhoni magyar fiatalokról szóló előadás nyitotta. Pillók Péter szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense ismertette a Magyar Fiatalok 2024 kutatás eredményeit, amelyek átfogó képet adtak a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok helyzetéről, értékrendjéről és jövőképéről.

A demográfiai folyamatokról Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke tartott előadást, bemutatva a Kárpát-medence magyarságát érintő népesedési tendenciákat és azok hosszú távú hatásait.

Kerekasztal-beszélgetések a Kárpát-medence oktatáspolitikájáról

A külhoni magyar oktatáspolitikusok kerekasztal-beszélgetését Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője moderálta, aki később ismertette a szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjának eddigi eredményeit is.

A fórum résztvevői – Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Kallós Zoltán, a Román Oktatási Minisztérium államtitkára, Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatáspolitikai szakértője, valamint Szabó Ödön oktatási szakpolitikus és parlamenti képviselő – saját régiójuk tapasztalatait osztották meg a magyar nyelvű oktatás helyzetéről és jövőjéről.

A külhoni magyar oktatási rendszerek kilátásait vizsgáló panelbeszélgetést Mihályi Magdolna, a Rákóczi Szövetség alelnöke vezette. A résztvevők – Barna Gergő szociológus, Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Sullivan Ferenc, valamint Szakáli István Loránd, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója – arra keresték a választ, miként alakítják át a demográfiai változások a külhoni magyar oktatási rendszereket, és milyen stratégiák segíthetik azok hosszú távú fenntarthatóságát.

Gyakorlati tapasztalatok a külhoni magyar közösségek megmaradásáért

A szabadegyetem programjában helyet kapott a Szülőföldön Magyarul Programról szóló tájékoztató és fórum is, amelyet Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke vezetett. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a program aktualitásairól, valamint a Rákóczi Szövetség folyamatosan bővülő iskolabuszhálózatáról, amely egyre több külhoni településen segíti a magyar iskolába járó gyermekek biztonságos közlekedését.

Felszólalt mások mellett Gabri Rudolf, a Rákóczi Hálózat elnöke.

A rendezvény záró szakmai programjaként külhoni magyar oktatási szakértők ültek egy asztalhoz.

A Horváth Ágnes által moderált beszélgetésen a Felvidékről Decsi Katalin, a naszvadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, a Vajdaságból Jerasz Anikó, a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának államtitkára, Erdélyből Mihályfalvi Katalin, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, valamint Kárpátaljáról Pallay Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyetemi docense osztotta meg tapasztalatait és a bevált gyakorlatokat a külhoni magyar oktatás aktuális helyzetéről, ezzel is erősítve az együttműködést.

Horváth Ágnes a szabadegyetem ideje alatt a tábori rádióban is megszólaltatta a résztvevőket, így a szakmai eszmecserék mellett személyes hangvételű beszélgetések is hallhatók a Rákóczi Szövetség Kárpátok Hangja YouTube-csatornáján.

Egész nyáron pezseg majd az élet a Rákóczi Szövetség stúdiójában

A Kárpátok Hangja, a Rákóczi Tábor új rádiója az idei I. Összmagyar Középiskolás Táborban debütált. A stúdió hamar a közösségi élet egyik meghatározó helyszínévé vált, ahol a diákok nemcsak bepillantást nyerhettek a rádiózás kulisszái mögé, hanem aktív szerepet is vállaltak a műsorok készítésében.

A rádió egész nap szól: a zenék mellett folyamatosan tájékoztatja a táborozókat a programok helyszíneiről és időpontjairól, az étkezések rendjéről, az ébresztőről, esténként pedig a legnépszerűbb dalok szólalnak meg.

Bihari Esztertől, a Rákóczi Szövetség kommunikációs munkatársától megtudtuk:

a Kárpátok Hangja jóval több egy tábori információs csatornánál. A rádiós szerkesztők élő podcastokat, interjúkat és beszélgetéseket készítenek pedagógusokkal, táborozókkal, csoportvezetőkkel és a tábor életének meghatározó szereplőivel, megörökítve a közös élményeket és a tábor különleges hangulatát.

A beszélgetéseket nemcsak élőben hallgathatják a táborozók, hanem videós formában is rögzítik, így azok később bárki számára visszanézhetők lesznek.

A Rákóczi Szövetség 2026. évi nyári táborainak menetrendje az alábbi linken érhető el.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma