Home Művelő Tehetséges fiatal zenészek töltötték meg muzsikával az ipolysági városháza udvarát
Művelő

Tehetséges fiatal zenészek töltötték meg muzsikával az ipolysági városháza udvarát

I. Rock School Fest Saag – Kis Hangok

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Július első szombatján hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Ipolyságon a Rock School Fest Saag – Kis Hangok elnevezésű fesztivált. A zenei délután célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és a környékbeli zenekaroknak, zenei formációknak. A városháza udvarán megtartott rendezvényen szlovákiai és magyarországi együttesek léptek fel.

Mint a fesztivál megnyitóján elhangzott, az esemény az Ipolysági Művészeti Alapiskola kezdeményezésére és társszervezésében valósult meg.

Dobszóló (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„A bemutatkozási lehetőség mellett a fesztivál célja, hogy közös, lendületes nyári program keretében hozza össze a zene kedvelőit.

A zene nem csupán szórakoztat, hanem közösséget is épít. Lehetőséget ad arra, hogy találkozunk, élményeket szerezünk, miközben picit közelebb kerülünk egymáshoz”

– fogalmazott köszöntőjében Csákvári Szilvia, a fesztivál egyik társszervezője, a Bartók Béla Kulturális Központ igazgatója.

A rendezvénynek a városháza udavara adott otthont (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A fesztiválon négy oktatási intézmény fiatal, tehetséges zenészei adtak koncertet. A házigazda Ipolyság mellett Léváról, Zselízről és Balassagyarmatról érkeztek zenekarok.

A zenei délutánt a lévai Kadosa Pál Művészeti Alapiskola mellett működő Good Vibes zenekar dobosai nyitották meg, akik dobszólókkal szórakoztatták a közönséget.

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola tehetséges fiataljai (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Őket a balassagyarmati Balassi Band követte. A zenei formáció a Balassi Bálint Gimnázium felkérésére alakult 2019-ben. A zenekar vezetője Ember Péter, akinek fő célja, hogy a fiatalok kibontakoztathassák érdeklődésüket és tehetségüket a könnyűzene világában.

Repertoárjukban a hetvenes évektől napjainkig számos dal szerepel, amelyeket egy kis improvizációval tesznek egyedivé.

Balassi Band (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Harmadikként a helyi művészeti alapiskola tehetséges növendékeiből álló Rock Suli lépett színpadra. Az ipolysági tanintézmény diákjaiból formálódott zenekar 2022 óta működik Koterik Tamás és Gál Zsolt pedagógusok vezetésével.

Mint a bemutatkozó szövegben elhangzott, rövid idő alatt a helyi kulturális élet kedvelt szereplőivé váltak. Repertoárjukban könnyűzenei és rockdalok feldolgozásai szerepelnek.

Rock Suli (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A zselízi Iron Sheep zenekar 2023-ban alakult. A lendületes együttes a legnépszerűbb pop-, rock- és jazzszámokat játssza, főként a hetvenes és nyolcvanas évek ikonikus hangzásvilágából merítve. Saját feldolgozásaikkal minden színpadot energiával töltenek meg.

Az est végén a szalonjazz és a sanzonok világába repítette a közönséget a fesztivál utolsó fellépője, a balassagyarmati Latte Maffiato zenekar. Előadásukban ismert olasz dalok és francia szerzemények hangzottak el a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évekből.

Iron Sheep (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Michňa Angéla, az Ipolysági Művészeti Alapiskola igazgatója portálunknak elmondta,

a jövőben szeretnék folytatni a fesztivált. A szlovákiai fellépők mellett a szomszédos országokból is hívnának vendégelőadókat.

Magyarország mellett Csehország és Lengyelország irányában is szeretnének nyitni.

Latte Maffiato (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az egyes zenekarok koncertjei között a helyi művészeti alapiskola tehetséges énekesei léptek fel.

A városháza belső udvarán a zene kedvelőiből családias hangulatú közösség formálódott. Az első alkalommal életre hívott fesztivál kötetlen beszélgetéseknek, találkozásoknak és tapasztalatcserének adott teret.

Sanzonok világa repített a Latte Maffiato (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szervezők reményei szerint jövő nyáron folytatódik a rendezvény. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Zenés képeslap Komáromból

Zenés utcai felvonulással ünneplik végzőseiket a Selye János...

75 pillanat a szabadságról

Segítő hivatás gyakorlati tapasztalattal – megújuló képzés a...

Gömörből a Budapesti Operettszínházig: Radics Ricsi a nagyvilágot...

Amikor a természet nyomot hagy

Horváth Ildikó is átvette a Banič találmánya 2026...

Húsz diák, ezer élmény

Első alkalommal mutatkoztak be a Kishenc(z)egők Rimaszombatban

A szülő számára is próbatétel a gyenge bizonyítvány...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma