Andruskó vallomásának ellentmondásait tisztázza a bíróság

Hétfőn Andruskó Zoltán koronatanú újbóli meghallgatásával folytatódott a bazini Speciális Büntetőbíróságon a Kuciak-gyilkosság, illetve a tervezett ügyészgyilkosságok ügyének tárgyalása. A bíróság célja, hogy tisztázza a tanú eddigi vallomásának ellentmondásait. Andruskó közvetítő szerepet játszott a Kuciak-gyilkosságban, emiatt már 15 éves szabadságvesztését tölti.

A tanút ezúttal is csuklyában kísérték be a tárgyalóterembe. Mindkét ügyben terhelő vallomást tett Alena Zs.-re. Úgy gondolja, a gyilkosság fő megrendelője Marian K. volt. A vádlottak közül Marian K. és Dušan K. van jelen a tárgyalóteremben, Alena Zs. és Darko D. hozzájárult ahhoz, hogy a távollétében folytassák le a mai tárgyalási napot.

Az ügyészek a Maroš Žilinka jelenlegi főügyész tervezett meggyilkolásáért kifizetett előleggel kapcsolatos ellentmondások tisztázására törekedtek. Marek Para, Marian K. védőügyvédje további ellentmondások tisztázását indítványozta. Rámutatott például, hogy Andruskó a májusi vallomásában egy Marian K.-val való korábbi találkozóról beszélt. Para leszögezte, a tanú korábban többször is azt állította, hogy személyesen soha nem találkozott a vádlottal.

A tanú azzal reagált, hogy erről a találkozóról a 2022-es vagy a 2023-as főtárgyaláson is beszélt.

Állítása szerint a találkozó még 2007-ben volt, és a nyomozati szakaszban nem tartotta fontosnak a megemlítését.

Andruskó a főtárgyaláson arról is beszélt, hogy az Alena Zs.-től kapott információi szerint Marian K. érintett volt Basternák László volt ógyallai (Hurbanovo) polgármester meggyilkolásában is.

Peter Kysel, a Legfőbb Ügyészség ügyésze elmondta, a bírósági eljárások bevett része, hogy tisztázzák a tanúvallomásokban levő esetleges ellentmondásokat. „Annál is inkább, ha olyan terjedelmes tanúvallomásról van szó, mint Andruskóé” – mondta újságíróknak. Mivel az ellentmondások tisztázása még folyik, Marek Para egyelőre nem kívánt nyilatkozni a tanú válaszairól. Annyit mondott, hogy azokat nem tartja meggyőzőnek.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is.

Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor van az ügy a Speciális Büntetőbíróság előtt. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészgyilkosságok megrendelése és eltervezése ügyében Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Az ügyben 2022-ben Szabó ellen született jogerős ítélet, aki beismerő vallomást tett.

TASR/Felvidék.ma