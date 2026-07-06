Ma újra meghallgatja a bíróság Andruskó Zoltánt a Kuciak-gyilkosság ügyében

Hétfőn újra meghallgatja a bazini Speciális Büntetőbíróság Andruskó Zoltán koronatanút a Kuciak-gyilkosság, illetve a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében. Andruskó közvetítő szerepet játszott a Kuciak-gyilkosságban, emiatt már 15 év szabadságvesztésre ítélték. Andruskót májusban három napon át hallgatta meg a bíróság, először spontán vallomást tett, majd a kérdésekre válaszolt.

Mindkét ügyben terhelő vallomást tett Alena Zs.-re. Úgy gondolja, a gyilkosság fő megrendelője Marian K. volt. A bíróság most újabb bizonyítékokat vizsgál meg, és tisztázza a tanú vallomásában levő esetleges ellentmondásokat.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is.

Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor van az ügy a Speciális Büntetőbíróság előtt. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészgyilkosságok megrendelése és eltervezése ügyében Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Az ügyben 2022-ben Szabó ellen született jogerős ítélet, aki beismerő vallomást tett.

TASR/Felvidék.ma